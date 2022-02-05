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HDP Milletvekili Gergerlioğlu dolandırıldı: 'Siz iyi bir insanmışsınız' diyerek özür dilediler

Dolandırıcılar milletvekilinin 8 bin lirasını aldılar

05 Şubat 2022 22:30

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ailesiyle birlikte tatil yapmak isterken dolandırıldı. Dolandırıcılar 8 bin lirasını aldıkları Gergerlioğlu'nu arayarak, "Siz iyi bir insanmışsınız, size bunu yaptığımız için özür dileriz" diyerek geri ödeme için banka hesap bilgilerini istedi. Ancak para geri ödenmedi.
 
Gergerlioğlu, 20 Ağustos 2021'de ailesiyle tatil yapmak amacıyla internetten bulduğu bir otele rezervasyon yaptırmak istedi. İletişime geçtiği, otel yetkilisi olduğunu söyleyen kişilerin verdiği banka hesabına 8 bin lira para gönderen Gergerlioğlu, bir gün sonra telefonla arandı. Dolandırıldığını anlayan Gergerlioğlu, söz konusu tatil köyü yetkilileriyle görüştü.

Suç duyurusunda bulunuldu

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