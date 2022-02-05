HDP Milletvekili Gergerlioğlu dolandırıldı: 'Siz iyi bir insanmışsınız' diyerek özür dilediler

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ailesiyle birlikte tatil yapmak isterken dolandırıldı. Dolandırıcılar 8 bin lirasını aldıkları Gergerlioğlu'nu arayarak, "Siz iyi bir insanmışsınız, size bunu yaptığımız için özür dileriz" diyerek geri ödeme için banka hesap bilgilerini istedi. Ancak para geri ödenmedi.