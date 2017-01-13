HDP Milletvekili Ferhat Encü hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü hakkında, Roboski katliamının ardından taziye ziyaretinde bulunan Uludere Kaymakamı Naif Yavuz’un darp edilmesine ilişkin 5 yıl aradan sonra iddianame hazırlandı.

İddianamede Encü, “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs” iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Roboski katliamında kardeşi Serhat Encü ve 9 yakını öldürülen Encü’nün tutuklanmasından 5 gün sonra 9 Kasım 2016’da hazırlanan iddianame Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz’u yaraladığı iddia edilen Encü için, “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

İddianamede, dönemin Kaymakamı Naif Yavuz “müşteki” olarak yer aldı. Kaymakamın kendisini darp edenler hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine aralarında HDP’li Encü ve yakınlarının da bulunduğu 31 kişi hakkında “Adam öldürmeye teşebbüs” ve “basit yaralama” suçlarından soruşturma açılmış, 16 kişi gözaltına alınarak aylarca tutuklu kalmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında 6 defa gözaltına alınan Encü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. 2015 yılında milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığına olan Encü’nün dava dosyası ayrılmış, yargılanması için Adalet Bakanlığı’na fezleke gönderilmişti.

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması ardından yargılanmasına yeniden başlanan Encü, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma ayrı ayrı tutuklama kararı verilmişti.

Encü’nün dava dosyası, yeniden diğer sanıklarla birleştirilerek, “Güvenlik” gerekçesi ile Diyarbakır’a nakledilmişti. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın jet hızıyla 5 gün içerisinde hazırladığı iddianamede, taziye ziyaretine gelen kaymakamın Encü’nün de aralarında bulunduğu grubun taşlı, sopalı ve yumruklu saldırısına uğrayarak linç edilmek istendiği ileri sürüldü.

Olay sırasında kaymakam ile birlikte olan korucu ve koruma polislerinin yaralandığı belirtilen iddianamede, kaymakamın İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun “Mağdurdaki yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu” yönünde rapor aldığı belirtildi.