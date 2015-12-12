HDP Milletvekili Encü: TSK Uludere sınırını bombaladı, iki sivil hayatını kaybetti

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, TSK’nın dün gece Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Andaç Köyü’ne yakın sınır hattını bombalandığını, sınırdan Zaho’ya gitmeye çalışan iki sivilin bombalama sırasında hayatını kaybettiğini söyledi.

Olayın bugün sabaha karşı gerçekleştiğini ancak haberin kendilerine yeni geldiğini belirten Encü, “Akşam üzeri sınır hattının TSK tarafından bombalandığı haberi geldi. Olayda aynı aileden Hurşit ve Mecit Ölmez isimli iki sivil hayatını kaybetmiş.. Cenazeler sınırın karşı tarafında kaldığı için yaklaşık 100 kişilik bir grup ile sınır hattından cenazeleri almaya geldik. Olay da yaralanan yok” diye konuştu.

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız da sınırın TSK uçakları tarafından bombalandığını doğruladı.

Uludere sınırı 28 Aralık 2011 yılında da bombalanmış olayda 19’u çocuk 34 kişi hayatını kaybetmişti.