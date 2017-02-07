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BBC Türkçe

HDP milletvekili Dilek Öcalan gözaltına alındı

Geçen hafta hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Öcalan ve ona eşlik eden bir diğer HDP milletvekili Osman Baydemir halen Bakırköy Adliyesi'nde bulunuyor.

07 Şubat 2017 20:54

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan gözaltına alındı.

PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni de olan Dilek Öcalan, Twitter üzerinden attığı mesajda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.

Doğan Haber Ajansı (DHA) da, Öcalan'ın İtalya'nın Milano kentine gitmek üzere havaalanına gittiği sırada gözaltına alındığını bildirdi.

Öcalan halen HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile birlikte Bakırköy Adliyesi'nde bulunuyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Osman Baydemir, Dilek Öcalan ile havaalanında tesadüfen karşılaştıklarını söyledi. Baydemir, gözaltına alınması üzerine Öcalan'a kendisine eşlik ettiğini belirtti.

Baydemir kendisi hakkında herhangi bir gözaltı işlemi olmadığını da sözlerine ekledi.

Şanlıurfa'da "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan Öcalan hakkında geçen hafta, çağrıldığı halde duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartılmıştı.

DHA, Öcalan'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Şanlıurfa'daki mahkemeye ifade vermesinin beklendiğini belirtti.

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