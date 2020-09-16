HDP milletvekili Dilan Taşdemir, teyzesinin 'yanlış iğne' yapılması sonucu öldüğünü iddia etti

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, teyzesi Sabiha Aydemir'in yanlış iğne yapılması sonucu yaşamını yitirdiğini iddia etti.

Yeni Yaşam gazetesinin haberine göre; 72 yaşındaki Sabiha Aydemir'in Ağrı'da, devlet hastanesindeki yoğunluktan dolayı gittiği özel bir hastanede 'yanlış iğne yapılması sonucu' yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Teyzesinin ihmal sonucu öldüğünü öne süren HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, "Çok ağır bir hasta değildi, KOAH’ı vardı. Ara ara rahat uyuması için götürüp serum falan yaptırıyorlar. Teyzemin bazı ilaçlara alerjisi var. Hatta alerjisi olduğu ilaçlar kimliğine de yapıştırılmış. Doktora da söylüyorlar ‘bak bu ilaçlara alerjisi var.’ Doktor da ‘siz bana mı öğreteceksiniz, siz mi doktorsunuz’ diyerek biraz gerginlik çıkartıyor. Teyzemin tansiyonunu ölçüyor, tansiyonu normal. Kadına damardan 2 tane tansiyon düşürücü doz yapılıyor. İğneyi yapar yapmaz teyzem 5 dakika içinde ölüyor” açıklamasını yaptı.

Taşdemir, 2 gün cenazeyi almak için beklediklerini savunurken, “Otopsi işlemi için Erzurum’a götürdüler. 2 gündür biz cenazemizi almak için bekliyoruz. İnanabiliyor musunuz tabut bile yok. Cenaze aracı yok. Burada özel bir kolejin öğrenci taşıyan servisleriyle Sağlık Müdürlüğü anlaşmış. Cenazeleri onlarla taşıyorlar. Sabah öğrenci taşıyorlar. Akşam da aynı araçla Erzurum’a cenaze taşıyorlar. Böyle bir rezalet yok. Özel bir hastane ama denetleyen yok. Bir doktor var. Bir saat sonra başka bir doktor gelmiş müdahale etmek için” ifadesini kullandı.

Öte yandan Sabiha Aydemir'in 14 Eylül Pazartesi gecesi yakınları tarafından Ağrı’da toprağa verildiği belirtildi.