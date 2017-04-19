HDP milletvekili Burcu Çelik tutuklandı!

HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik tutuklandı.

HDP'nin eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da dahil olmak üzere tutuklu vekil sayısı 14'e çıktı.

Çelik, tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurdu ve ”Tutuklandım... Tüm dostlara selamlar…” diye yazdı.