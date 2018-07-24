HDP Milletvekili Bülbül hakkındaki dava durduruldu: Milletvekili seçildiği an yasama dokunulmazlığı elde etti

24 Haziran seçimlerinde HDP'den Antalya Milletvekili seçilen Kemal Bülbül hakkındaki dava, dokunulmazlık kazanması nedeniyle durduruldu. Bülbül hakkında yurt dışı yasağı da kaldırıldı. İstanbul'dan milletvekili seçilen 13 aydır tutuklu bulunan Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlık nedeniyle yargılanmasının durdurulması talebi Yargıtay tarafından reddedilmişti.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül’ün, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla, Ankara 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava durduruldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Bülbül’ün avukatı, müvekkilinin milletvekili seçildiğini belirterek, davanın durdurulmasını istedi. TBMM’den Bülbül’ün vekil seçildiğine dair yazı üzerine yazılı olarak mütalaa veren savcı, “T.C. Anayasası’nın 83/2. maddesi uyarınca kamu davası yönünden durdurma kararı verilmesini” talep etti.

Mahkeme heyeti: Milletvekili seçildiği an itibariyle yasama dokunulmazlığı elde etti

Mütalaayı kabul eden mahkeme, davanın durdurulmasına hükmetti. Bülbül hakkındaki, yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme şartı da kaldırıldı. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Sanığın yargılandığı suçunda niteliği dikkate alındığında T.C. Anayasası’nın 83/2. maddesinde belirtilen istisnai hallerden olmadığı, T.C. Anayasası’nın 83/2. maddesi göre milletvekili göre milletvekili seçildiği an itibariyle yasama dokunulmazlığı elde ettiği; bu nedenle hakkında soruşturma kovuşturma yapılmasının şartının ortadan kalktığı sübut bulunduğundan, T.C. Anayasası’nın 83/2 ve 5271 sayılı CMK.nun 223/8. maddesi uyarınca sanık Kemal Bülbül hakkındaki kamu davasının durmasına oy birliği ile karar verildi.”

Beberoğlu'nun talebi reddelmişti

MİT TIR’ları davasında yargılanan tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun avukatları, 24 Haziran seçiminin ardından yargılamanın durdurulmasını istemişlerdi. Avukatlar, Berberoğlu’nun milletvekili seçilmesiyle “yasama dokunulmazlığı” kazandığını belirtmişlerdi. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, talebi reddetmişti.

Leyla Güven hakkında cezaevinden çıkmadan yakalama kararı çıkartılmıştı

24 Haziran seçimlerinde HDP'den Hakkari milletvekili seçilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven hakkında ise mahkeme tahliye kararı vermiş, savcılığın itirazı üzerine cezaevinden çıkmadan yakalama kararı çıkartılmıştı.