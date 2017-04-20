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HDP milletvekili Besime Konca, hakkındaki davaya SEGBİS ile katılmayı reddetti

Tutuklu HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, hakkında açılan davanın duruşmasına SEGBİS ile katılmayı reddetti

20 Nisan 2017 23:33

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Besime Konca, hakkında “Polise mukavemet etme” iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması Siirt 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Konca, duruşmaya SEGBİS sistemi üzerinden katılmayı kabul etmedi. Bunun üzerine duruşma, 18 Mayıs’a ertelendi.

 

Konca ilk duruşmaya da SEGBİS’ten katılmayı reddetmişti.

 

Konca hakkında, HPG’li Deniz İleri’nin cenazesinin Siirt Devlet Hastanesi’ne getirildiği esnada hastanenin kantinindeki bir kadının polis tarafından gözaltına alınmak istenmesine engel olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı.

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