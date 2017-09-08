HDP Milletvekili Ayhan Bilgen tahliye edildi

Felat BOZARSLAN/ DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, 6- 8 Ekim Kobani olayları öncesinde HDP MYK\'sının yaptığı sokağa çıkma çağrısına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 31 Ocak günü tutuklanan parti sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, tahliye edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen 29 Ocak\'ta gözaltına alınan, Sulh Ceza Hakimliği\'nce serbest bırakılan, daha sonra savcılığın yaptığı itiraz üzerine 31 Ocak günü tutuklanarak Silivri Cezaevi\'ne konulan HDP sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen\'in, aylık tutukluluk değerlendirme duruşması bugün yapıldı.

Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, bugün yaptığı aylık tutukluluk değerlendirmesinde, \'Terör örgütü üyesi olmak\', \'Suç işlemeye alenen tahrik\' ve \'Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma\' suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen ve Silivri Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Ayhan Bilgen\'in tahliyesine karar verdi. Mahkemenin Bilgen\'in serbest bırakılması için hazırladığı tahliye müzekkeresi, Silivri Cezaevi\'ne iletilmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderildi.