HDP Milletvekili Atalan: Ahmet Türk hastanede mi yoksa cezaevine geri mi götürüldü bilmiyoruz

HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan, tutuklu bulunduğu Elazığ Cezaevinden dört gün önce hastaneye sevk edilen Mardin Belediyesi eski başkanı Ahmet Türk’ün durumu konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. “Ahmet Türk hastanede mi yoksa cezaevine geri mi götürüldü bilmiyoruz. Hiçbir bilgiye sahip değiliz” diyen Atalan, hükümetten Ahmet Türk konusunda resmi bir açıklama beklediklerini ifade etti.

Ahmet Türk’ün durumuna ilişkin T24’e konuşan Ali Atalan, “Herkesin büyük bir merak içinde ve tedirgin bir bekleyişte olduğunu” ifade etti. Atalan, Ahmet Türk’ün birçok rahatsızlığı olduğuna dikkat çekti.

“Cezaevinden sonra götürüldüğü hastaneye kadar olan süreci bildiklerini ancak bu dört gün içinde neler olduğundan habersiz olduklarını” söyleyen Atalan, “Halen hastanede olup olmadığın bilemiyoruz, tedavi mi ediliyor yoksa palyatif bir tedaviden sonra cezaevine götürüldü mü o bilgiye sahip değiliz” dedi. Hükümetten resmi bir açıklama beklediklerini belirten Atalan’ın değerlendirmeleri şöyle:

“Bir barış adamını içeride tutmak bir skandaldır, felakettir”

“Ahmet Türk’ün kalp hastası olduğu sürekli öksürdüğü ve nefes darlığı gibi birçok hastalığı var. Yaşı itibariyle bu hastalıklarla cezaevinde olması çok zor. Hastalıklarını çok olumsuz etkiledi cezaevi. Dolayısıyla hayat tehlikesi olduğu inkar edilmez bir gerçekliktir. Buna rağmen hükümet halen böylle bir insanın, barış adamını hümanist bir adamını halen içeride tutması kabul edilemez. Bu başlıbaşına bir skandaldır halkımız açısından bir felakettir. Hastaneye götürüldü halen hastanede olup olmadığını bilmiyoruz. Tedavi mi ediliyor palyatif bir tedaviden sonra yeniden cezaevine mi götürüldü o bilgiye sahip değiliz.

“Devlet Bahçeli bile tehlikeye işaret ediyorsa”

Bir düşünün MHP Genel Başkanı Devlet bile bu tehlikeye işaret ediyorsa bu durumun vahametine dikkat ediyorsa demek ki meselenin ciddiyetini anlamamız gerekiyor. Hükümet tarafından hala bir açıklama yapılmış değildir. Ahmet Türk’ün başına gelebilecek bir şeyden başta cumhurbaşkanı olmak üzere AKP hükümetinin sorumlu olacağını hatırlatmakta yarar var.

“Ahmet Türk’ün eşi çok tedirgin”

Ailesi çok tedirgin Mülkiye ( Ahmet Türk’ün eşi) Hanım çok tedirgin. Öyle bir durum ki gerçekten ülkemizin tamamında çok sorun var, insanlar tutuklanıyor ve cezaevine konuluyor. Ahmet Türk gibi bir kişiliğin Türkiye genelinde bilinen bir barış adamının adamın böyle bu muameleye tabi tutulması dünyanın hiçbir yerinde ne izahı, ne kabulü olur gerçekten biz de şaşkın kalıyoruz. Hükümet neyin nesidir, bunlarda gerçekten akıl mantık kalmamış bunlarda. İnsanlığın, vicdanın zerresi bile kalmamış bunlarda.

Silivri'den Elazığ'a nakledildi

Ahmet Türk, Mardin'de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevine gönderildi. Sağlık sorunları nedeniyle tahliyesi beklenirken Elazığ Cezaevi'ne nakledildi. Kolunu sıkı sıkıya tutan iki asker eşliğinde Cezaevinden hastaneye götürüldü. Türk'ün sağlık sorunları ile ilgili daha önce Silivri Cezaevi'nden eksik kalan tetkiklerinin yapılması için hastaneye götürüldüğü ve kendisi için hazırlanan sağlık raporunun Adli Tıp kurumuna gönderileceği belirtilmişti.