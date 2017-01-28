HDP milletvekili Altan Tan gözaltına alındı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır milletvekili Altan Tan, akşam saatlerinde Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Tan haberi, Twitter hesabından "Şu an Diyarbakır'daki evimde polislerce gözaltına alınıyorum" mesajıyla duyurdu.

Altan Tan'ın danışmanı Murat Fırat, Tan'ın 6-7 Ekim Kobani protestolarında gerçekleşen olaylardan dolayı açılan dava kapsamında gözaltına alındığı belirtti.

Tan hakkında 2014'teki yerel seçim döneminde Şanlıurfa'da yapmış olduğu bir konuşmadan ötürü dava açılmış olduğunu ve 20 Şubat'ta görülecek duruşma için zorla ifadeye götürülme kararı olduğunu hatırlatan Fırat, "Biz Altan Bey'in bu davadan dolayı gözaltına alındığını sanıyorduk ancak şimdi öğrendiğimize göre Kobani olaylarıyla ilgili açılan dava nedeniyle gözaltına alınmış" dedi.

Fırat bu davayla ilgili Tan'a tebliğ edilmiş herhangi bir karar olmadığını belirterek "Davanın seyriyle ilgili olsa gerek, sonuçlandırmak için direkt gözaltına alma karar verilmiş gibi bir durum var" dedi.

4 Kasım'da gözaltına alınıp ardından tutuklanan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da aynı davadan dolayı yargılanıyorlar.

Murat Fırat, Kobani olayları döneminde Altan Tan'ın HDP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yer aldığını söyleyerek şunları aktardı:

"Altan Tan o dönem parti MYK üyesiydi. Bu olaylardan üç ay sonra kongre oldu ve MYK üyeliğini bıraktı. Hüda Kaya ve Meral Danış Beştaş'ın gözaltına alınma gerekçesi de yine bu dava. Altan Bey hâlâ gözaltında, ifadesi alınıyor. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılma ihtimali yüksek" dedi.

HDP Hukuk Sözcüsü Adana Miletvekili Meral Danış Beştaş da dün gece Diyarbakır'daki evinden gözaltına alınmış, ifadesi alındıktan sonra sabah saatlerinde serbest bırakılmıştı.

Dün akşam gözaltına alınan bir diğer milletvekili de HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya. O da dün gece Afyon'daki evinden gözaltına alınarak önce İzmir'e, sabah saatlerinde de Diyarbakır'a getirilmişti. Kaya da ifadesi alındıktan sonra akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kobani'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için başta Diyarbakır olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde 6-7 Ekim 2014 tarihleri arasında yüzlerce kişi sokaklara çıkmış, ardından birçok ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İki gün devam eden olaylar sırasında 51 kişi hayatını kaybetmişti.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, 6-7 Ekim olayları başta olmak üzere, yaptıkları açıklamalarda vatandaşları sokak eylemlerine davet ettikleri gerekçesiyle "suç işlemeye tahrik" ve "halkı isyana teşvik" ile suçlanıyor.