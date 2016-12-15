HDP milletvekili Alican Önlü serbest bırakıldı

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Diyarbakır Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemede ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Dün gece Ankara Esenboğa Havalimanı'nda dün gece gözaltına alınan Alican Önlü hakkında, 12 farklı fezlekenin olduğu ve zorla getirme kararının bulunduğu belirtilmişti.
İfadesinin ardından serbest bırakıldı
Ankara Esenboğa Havalimanında dün gece gözaltına alınan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü Diyarbakır' a getirildi. Önlü, Diyarbakır Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemede ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.