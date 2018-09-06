T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP milletvekili adayının da aralarında bulunduğu 11 kişiye sosyal medya gözaltısı

İzmir'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle HDP milletvekili adayı Şahin Çoban'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı

06 Eylül 2018 21:10

İzmir'de,  24 Haziran seçimlerinde HDP'den Balıkesir milletvekili adayı olan Şahin Çoban'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, İzmir ve Karabağlar, Aliğa, Seferihisar, Bergama ilçelerinde yapılan ev baskınlarında aralarında HDP milletvekili adayının da bulunduğu 11 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan aralarında  HDP Balıkesir milletvekili adayı Şahin Çoban, Mikail, Nuri Gök, Yetim, Turan Güleç ve Bayram Yıldırım'ın da bulunduğu 11 kişinin İzmir Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü belirtildi.

ETİKETLER

izmirsosyal medyahdpgözaltı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24