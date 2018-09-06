HDP milletvekili adayının da aralarında bulunduğu 11 kişiye sosyal medya gözaltısı

İzmir'de, 24 Haziran seçimlerinde HDP'den Balıkesir milletvekili adayı olan Şahin Çoban'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, İzmir ve Karabağlar, Aliğa, Seferihisar, Bergama ilçelerinde yapılan ev baskınlarında aralarında HDP milletvekili adayının da bulunduğu 11 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan aralarında HDP Balıkesir milletvekili adayı Şahin Çoban, Mikail, Nuri Gök, Yetim, Turan Güleç ve Bayram Yıldırım'ın da bulunduğu 11 kişinin İzmir Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü belirtildi.