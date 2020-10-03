HDP: Meydan okuyoruz, faşizme karşı direneceğiz!

HDP Merkez Yürütme Kurulu, (MYK) Kobani soruşturması kapsamında yaşanan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin, "HDP var oldukça adalet, demokrasi ve özgürlük umudu dimdik ayakta olacaktır! Ve Meydan okuyoruz! Faşizme karşı direneceğiz, ülkeye demokrasi ve adaleti hep birlikte getireceğiz.” açıklamasını yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in de aralarında olduğu 17 HDP’li tutuklanmasının ardından HDP MYK’dan yazılı bir açıklama ile tepki geldi.

Açıklamada, “AKP MHP iktidar bloğu, ülkenin her tarafına yaydığı baskı, sindirme, korku ve umutsuzluk iklimini içeride ve dışarıda çatışma, savaş ve gerginlik politikasıyla sürdürürken, yargı ve kolluk güçleri eliyle bütün muhalefet dinamiklerini bastırmayı hedeflemektedir. Faşizm, toplumun direnen, umut ve moral kaynağı olan güçlerine yönelerek büyük bir umutsuzluk ve yılgınlık yaratmak istemektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iktidarın demokratik mücadele dinamiklerini eritmek için ideolojik aygıtlarını ve zor araçlarını devreye koyduğunu ve başta HDP olmak üzere muhalif ve toplumsal mücadele yürüten tüm siyasi partileri, meslek odalarını, sendikaları, dernekleri, inanç gruplarını, kadın ve gençlik örgütlerini ortadan kaldırmaya çalıştığı iddia edildi. Açıklamada, “Ülkeyi mutlak bir karanlığa sürükleyen AKP-MHP faşizmine karşı demokrasi ve özgürlük seçeneğinin hala mümkün olduğuna inanıyoruz. Merkez Yürütme Kurulumuz, partimize gönül vermiş halklarımızın ve faşizmin sınır tanımaz saldırganlığı karşısında demokratik direnişin gerekliliğine inanan milyonların etkili bir ortak mücadele hattını örmesi gerekliliğinin tarihsel önemi ve bilinciyle toplanmıştır” denildi. Açıklamada, şu ifadelere yer aldı:

“Detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımız mücadele döneminin kaybedeni AKP/MHP iktidarı ve politikaları; kazananının demokrasi ve özgürlük mücadelesi olacağını şimdiden ilan ediyoruz! Bu inanç ve bilinçle coğrafyamızın tüm ezilen kimliklerine sesleniyoruz. HDP varoldukça adalet, demokrasi ve özgürlük umudu dimdik ayakta olacaktır! Ve Meydan okuyoruz! Faşizme karşı direneceğiz, ülkeye demokrasi ve adaleti hep birlikte getireceğiz.”