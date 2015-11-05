HDP, Mersin'de 42 oy daha bulursa 1 milletvekili çıkaracak

Mersin'de HDP İl Başkanlığı'nın bazı sandıklara yaptığı itiraz üzerine Toroslar ilçesinde geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla ikinci milletvekilliğini kaybettiği oy sayısı 98'den 42'ye düştü. HDP bunun üzerine Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus ilçelerinde de oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvurdu.

1 Kasım'da seçimlerinin resmi olmayan sonucuna göre AKP ile CHP 4'er, MHP 2 ve HDP 1 milletvekili çıkarttı. HDP Mersin İl Başkanlığı, CHP'nin 98 oy farkla kazandığı 4'üncü milletvekili hakkının partilerinde olduğunu iddia ederek İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ile Tarsus İlçesi'nde oyların yeniden sayılması talep edildi. Ancak İl Seçim Kurulu bu ilçelerden sadece Toroslar'da bazı sandıklarda yeniden sayım yapılmasına karar verdi, diğer talepleri reddetti. Parti temsilcilerinin de katıldığı sayım sonucunda HDP'nin geçersiz oylarının 56'sı geçerli sayıldı. Bu durumda HDP'nin ikinci vekilliği kaybettiği oy sayısı 98'inden 42'ye düştü.

42 oy daha bulursa

HDP Mersin İl Başkanlığı bu gelişme üzerine merkez Toroslar ile birlikte Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Tarsus İlçelerinde de oylarının yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etti. 42 oy daha bulunursa HDP 1 vekil daha kazanacak.