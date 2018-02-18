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HDP Mersin İl Eş Başkanı tutuklandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK terör örgütlerine yapılan operasyonlarda, aralarında HDP Mersin İl Eş Başkanı Fatmagül Demirtağ'ında bulunduğu 7 kişi tutuklandı

18 Şubat 2018 00:30

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de terör örgütü PKK/KCK terör örgütlerine yapılan operasyonlarda, aralarında HDP Mersin İl Eş Başkanı Fatmagül Demirtağ\'ında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.
Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlık ekipler, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı boykot ederek törer örgütü yandaşları ile propaganda yaparak kent genelinde eylem düzenlemek isteyen, ayrıca 15 Şubat terörist başının yakalanmasıyla sokak eylemleri yapacak olan 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Ekipler, aralarında HDP Mersin İl EŞ Başkanı Fatmagül Demirtağ bulunduğu 30 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Eş Başkan ve 6 kişi tutuklanırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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