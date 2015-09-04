HDP, Meclis Grup Toplantısı'nı Cizre'de yapacak

HDP, 11 Eylül'deki Meclis Grup Toplantısı'nı Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde yapma kararı aldı. "Cizre'de halkımızın üzerinde yoğun baskı, savaş ve saldırı var. Bunu kamuoyu ile paylaşmak ve OHAL durumunun getirdiği politik zemin olduğunu göstermek istiyoruz" diyen Grup Başkan Vekili İdris Baluken, ilçede yaşananlara dikkat çekmeyi ve oradaki halkın yalnız olmadığını göstermeyi amaçladıklarını belirtti.

HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, "HDP'nin, PKK ile temas kurarak ateşkes ilan etmesini ve olmaz ise meşru savunma çizgisine çekilmesi önerisini gündemine alacağı" haberlerini yalanlayarak, bunun spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi. HDP olarak 11 Eylül'deki grup toplantısını Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde yapacaklarını belirten Baluken, "Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimzin katılacağı grup toplantısını halkımız ile birlikte yapacağız. Cizre'de halkımızın üzerinde yoğun baskı, savaş ve saldırı var. Bunu kamuoyu ile paylaşmak ve OHAL durumunun getirdiği politik zemin olduğunu göstermek istiyoruz. Halkımız ile birlikte yürüttüğümüz mücadeleyi görünür kılmak, halkımızın yalnız olmadığı göstermek ve aktif destek çağrısı yapmak istiyoruz"diye konuştu.

Baluken, grup toplantısından sonra ise HDP'nin Eş Genel Başkanları başkanlığında oluşturulacak iki heyetin son günlerde, çatışma, saldırı ve olayların yoğunlukta olduğu yerleşim yerlerinde 3-4 gün sürecek bir inceleme yapacaklarını da söyledi.