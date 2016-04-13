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HDP Mardin İl Eş Başkanı tutuklandı

Aysel Erol, "terör örgütü propogandası yapmak" suçundan tutuklandı

13 Nisan 2016 00:16

HDP Mardin İl Eş Başkanı Aysel Erol, "terör örgütü propogandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Hürriyet'in haberine göre, Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 4 Mart'ta Ömerli ilçesinde "Dünya Kadınlar Günü" ile ilgili olarak yapılan basın açıklamasında terör örgütü propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Erol, polisteki ifadesinin ardından savcılığa çıkarıldı. 

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen Erol, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

 

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