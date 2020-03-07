HDP Mardin İl Eş Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin İl Eş başkanı Perihan Ağaoğlu'nun tutuklandığı bildirildi
Mardin'de PKK/KCK'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden aralarında HDP İl Eş Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen HDP İl Başkanı Ağaoğlu ve 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Polis ekiplerince 29 Şubat'ta Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.