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HDP Mardin İl Eş Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı

07 Mart 2020 12:36

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin İl Eş başkanı Perihan Ağaoğlu'nun tutuklandığı bildirildi

Mardin'de PKK/KCK'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden aralarında HDP İl Eş Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen HDP İl Başkanı Ağaoğlu ve 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince 29 Şubat'ta Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 

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