HDP: Mahmut Toğrul'a saldıranlar cezalandırılsın

HDP, TBMM Genel Kurulu’nda Vergi Kanunları ile ilgili kanun tasarısının görüşlemeleri sırasında Afrin açıklamaları nedeniyle saldırıya uğran Gaziantep Milletvekilleri Mahmut Toğrul için TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdi. HDP, kolu kırıldığı için 45 günlük iş göremez raporu bulunan Mahmut Toğrul'un yaralanmasına neden olan AKP'li vekillerin, TBMM İçtüzüğüne göre, cezalandırılmalarını istedi.

Dilekçeyi, HDP milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Meral Danış Beştaş, Celal Doğan ve Erol Dora, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a elden teslim etti.

AKP’li vekillerin tek tek isimlerinin sıralandığı dilekçede; AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın bir işaretiyle 40 AKP’li vekilin kapıya doğru yönelerek HDP’li vekillerin önünü kestiği ve Mahmut Toğrul’a yaklaşık 10 dakika boyunca 'linç girişimi'nde bulunulduğuna dikkat çekildi. Dilekçede olayın 'organize bir linç hareketi' olduğu ileri sürüldü.

HDP’nin Kahraman’a ziyaret ederek elden verdikleri dilekçe şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

07.03.2018 tarihli Meclis oturumunda gündemde yer alan 533 Sıra Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerinin yapıldığı 23:00 civarında Halkların Demokratik Partisi grubu adına tasarının 10. maddesine ilişkin söz alan Milletvekilimiz Mahmut Toğrul kürsü konuşması sonrasında darp edilmiştir.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın yüksek sesle “sivilleri sizin gibi teröristler öldürüyor, siz teröristsiniz” gibi ağır ifadeleri üzerine, milletvekilimizin kendisine “Vekilim eğer bir diyeceğiniz varsa çıkın kürsüde söyleyin, bu konular ayaküstü konuşulacak konular değil, ben TSK’ya yönelik bir suçlamada bulunmadım” dedikten sonra Grubumuz üyesi İstanbul Milletvekili Garo Paylan ve Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile kulise çıkmak için kapıya yöneldiği esnada AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın parmak işaretiyle en az 40 AKP milletvekilinin CHP sıralarının arkasından kapıya yönelerek milletvekillerimizin önünü keserek özellikle AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili M. Uğur Dilpak, AK Parti Isparta Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti Konya Milletvekili Sait Köse’nin öncülüğündeki bir grup milletvekillerimize hakaret, küfür ve darpta bulunmuştur. Yaklaşık 10 dakika süren linç girişimin ardından milletvekilimiz Mahmut TOĞRUL’un gözlerinde morluklar, üst dudağında yırtılma, sol kaval kemiğinde darp, sol omuz kürek kemiğinde de kırık meydana gelmiştir. Bu durum doktor raporuyla sabit olup, milletvekilimize 45 günlük iş görememezlik raporu verilmiştir. Olayın oluş ve aşamaları düşünüldüğünde tamamen organize edilmiş bir linç girişimi olduğu açıktır. Ara verilmiş olmasının üzerinden yaklaşık beş dakika geçmiş olmasına rağmen AK Parti grubuna üye milletvekillerinin iktidar kulisine çıkmak için yönelmemeleri, Konya Milletvekillerinin Grubumuz sıralarına kadar gelmesi ve yine Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın el işaretiyle tüm bekleyen milletvekillerinin aynı anda Grubumuz üyesi milletvekillerinin çıktığı kapının önüne doğru hızla hareket etmeleri olayın organize bir linç hareketi olduğunun ispatıdır.

Grubumuza üye milletvekilimizin konuşma içerikleri Meclis tutanaklarında yer almakta olup, milletvekilimize ait kürsü konuşması hükümete eleştiri içerse de hakaret veya onur kırıcı bir beyan ihtiva etmemektedir. Bu durum da zaten demokrasinin gereği olup, muhalefetin temel görevi iktidarın politikalarına dair söz ve eleştiri üretmektir. Kaldı ki, milletvekilinin yasama faaliyetleri sırasında özgürce hareket etmesini ve bu suretle de millet iradesinin en azami derecede yasama faaliyetlerine yansıtılmasının teminatı olan Anayasa 83. madde de yer alan çoğu zaman kürsü dokunulmazlığı olarak ifade ettiğimiz yasama sorumsuzluğu ilkesi mevcuttur. Bu Anayasal hükmün gerek ceza soruşturmasına karşı “dokunulmazlığı” ve gerekse de hukuk davalarına karşı “sorumsuzluğu” kapsadığı yönünde kuşku bulunmazken, bu kurumu ile amaçlanan, milletvekillerinin “..Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden..” ceza soruşturmalarına ve hukuk davalarına muhatap kalmadan yasama faaliyetlerine özgürce katılımı için mevcutken bu özgürlükler ortamı milletvekillerinin kürsüde ifade ettiği sözlerden dolayı başkaca milletvekilleri tarafından darp ve linç ile fiilen kaldırılmaktadır. Darp ve linç Ceza yasalarımıza göre suç olup, Anayasa ve Meclis İçtüzüğü’ne göre de disiplin suçudur.

Meclis İçtüğü’nün, “Meclisten geçici çıkarma” başlıklı 161. Maddesi’nin 6. ve 7. fıkralarına göre;

“MADDE 161- ….

6. Meclis yapıları yahut eklentileri içinde yasak bir eylemde bulunmak;

7. Fiili saldırıda bulunmak.”

Yukarıda “meclisten geçici çıkarma” gerektiren 161. Maddenin 7. Fıkrasında; “Fiili saldırıda bulunmak” hükmünün başında “Meclis Genel Kurulu” ifadesi bulunmadığı gibi; yasa koyucunun, bu hükmün “Meclis Genel Kurulu” ve “görüşmeler esnasında” ibareleriyle de sınırlı tutmadığı aynı maddenin 6. fıkrası ile sabit olup, 161/6. fıkra gereği yasak bir eylemde bulunan milletvekilinin “meclisten geçici çıkarma” cezasına tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Grubumuz üyesi milletvekilimiz Mahmut TOĞRUL’un fiziksel saldırıya maruz bırakılarak linç edilmeye çalışılması TBMM İçtüzüğü 161/6-7 kapsamındaki fiillerden olup, geçici çıkarma cezası yaptırımının uygulanması gerekmektedir.

Yine TBMM İçtüzüğü’nün “Kınama” başlıklı 160. maddesinin 3. ve 5. maddelerine göre de; “Kınama cezasının uygulanmasını gerektirmektedir.

MADDE 160 -….

3. Kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak;

…

5. Mecliste gürültü ve kavgaya sebep olmak veya Meclisin görevini yerine getirmesini önlemek için toplu bir harekete girişilmesine önayak olmak;

“Mecliste gürültü ve kavgaya sebep olmak” ifadesinde, “Meclis Genel Kurulu” denmediği ve Meclis komisyonları veya meclis kampüsü de buna dâhil edildiği gibi, oturumlar arası yapılan bu saldırı da, bu fıkra kapsamına girmektedir. Dolayısıyla, Milletvekilimiz Mahmut TOĞRUL’a yönelik saldırıyı gerçekleştiren milletvekili/milletvekillerinin mecliste gürültü ve kavgaya sebep olmaları sebebiyle de kınama cezası almaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen milletvekillerinin Grubumuz milletvekili Mahmut TOĞRUL’u darp ederek linç etmeye çalışmaları sebebiyle TBMM İçtüzüğü 160 ve 161 gereğince cezalandırılmalarına yine 7 Mart 2018 tarihinde Meclis güvenliğinden sorumlu İdare Amirleri Orhan KARASAYAR ile İbrahim ÖZDİŞ’in görev ve sorumluluklarını yerine getirmemeleri sebebiyle cezalandırılmalarını arz ederi"