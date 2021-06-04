Halkların Demokratik Partisi (HDP), "Mafyadan on binlerce dolar rüşvet alan ve Meclis’i çetelere, mafyaya, karanlık ilişkilere peşkeş çeken darbeciler halk iradesini teslim alamayacak" değerlendirmesini paylaştı.

Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesinin üzerinden bir yıl geçtiği hatırlatılan paylaşımda, "Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekillikleri halk iradesine yönelik bir darbeyle bir yıl önce bugün düşürüldü. Mafyadan on binlerce dolar rüşvet alan ve Meclis’i çetelere, mafyaya, karanlık ilişkilere peşkeş çeken darbeciler halk iradesini teslim alamayacak." ifadesi kullanıldı.