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HDP'den 'Biz'ler HDP, Biz'ler Meclis'e' sloganlı seçim şarkısı

HDP, Ankara'da düzenlediği toplantıda adaylarını tanıttı

10 Nisan 2015 14:27

HDP'nin milletvekili aday listesinin netleşmesinin ardından adaylar Ankara'da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da, adayların tanıtımından önce bir konuşma yaptı. Toplantıda HDP'nin "Biz'ler HDP, Biz'ler Meclis'e" sloganlı seçim şarkısı da görücüye çıktı.

HDP'nin İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) yaptığı tanıtım toplantısına adaylarının çoğu katıldı. Salonda sarı, kırmızı, yeşil, beyaz, mor renklerde parti bayrakları ve HDP logolarının olduğu salona uygun ışıklandırmalar yer aldı.

Basının yoğun ilgi gösterdiği tanıtım toplantısında sahnenin arka fonu HDP'nin bayrakları ve renkleri ile süslendi. Tanıtım toplantısında Kürtçe, Türkçe, Arapça, Ermenice, Lazca, İngilizce ve değişik dillerde şarkılar çalındı. Davulcuların salon önünde bekleyerek gelen giden adaylara davul çalmaları ve bahşiş istemeleri dikkat çekti.

HDP'nin adaylarındaki kadın temsiliyetinin yoğunluğu salona da yansıdı. Değişik yaş gruplarından kadınların renkli kıyafetleriyle salonda yer alması renkli görüntülere neden oldu.

Dengir Mir Mehmet Fırat, Celal Doğan, Dilek Öcalan, Garo Paylan, Pınar Aydınlar, Osman Baydemir, Hüda Kaya, Sırrı Süreyya Önder, kadın adaylar ve eş başkanlar basının en fazla ilgi gösterdiği adaylar arasında yer aldı.

Toplantıda HDP'nin seçim şarkısı da tanıtıldı.

İşte o şarkı:

 

HDP'nin seçim şarkısı

 

7 Haziran seçimleri için şarkısını hazırlayan HDP, "Bizler HDP, Biz'ler Meclise" şarkısını belirledi. HDP'nin seçim şarkısının sözleri ise şöyle:

Bizler güneşiz, bulutuz, yağmuruz
Bizler demiriz, kömürüz, pamuğuz
Bizler baharız, umuduz, barışız
Bizler düğünüz, horon, zeybek, halayız

Baskıya karşı
Bizler HDP
Sömürüye karşı
Bizler meclise
Yasaklara karşı
Bizler HDP
Haksızlığa karşı
Bizler meclise

Bizler HDP
Bizler meclise
Bizler HDP
Bizler meclise

Bizler türküyüz, şarkıyız, ezgiyiz
Bizler kadınız, genciz, emekçiyiz
Bizler sevgiyiz, eşitiz, kardeşiz
Bizler kırmızı, sarı, mor, yeşiliz

Özgürlük için
Bizler HDP
Kardeşlik için
Bizler meclise
Adalet için
Bizler HDP
Demokrasi için
Bizler meclise

Bizler HDP
Bizler meclise
Bizler HDP
Bizler meclise

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