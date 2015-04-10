HDP'den 'Biz'ler HDP, Biz'ler Meclis'e' sloganlı seçim şarkısı

HDP'nin milletvekili aday listesinin netleşmesinin ardından adaylar Ankara'da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da, adayların tanıtımından önce bir konuşma yaptı. Toplantıda HDP'nin "Biz'ler HDP, Biz'ler Meclis'e" sloganlı seçim şarkısı da görücüye çıktı.

HDP'nin İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) yaptığı tanıtım toplantısına adaylarının çoğu katıldı. Salonda sarı, kırmızı, yeşil, beyaz, mor renklerde parti bayrakları ve HDP logolarının olduğu salona uygun ışıklandırmalar yer aldı.

Basının yoğun ilgi gösterdiği tanıtım toplantısında sahnenin arka fonu HDP'nin bayrakları ve renkleri ile süslendi. Tanıtım toplantısında Kürtçe, Türkçe, Arapça, Ermenice, Lazca, İngilizce ve değişik dillerde şarkılar çalındı. Davulcuların salon önünde bekleyerek gelen giden adaylara davul çalmaları ve bahşiş istemeleri dikkat çekti.

HDP'nin adaylarındaki kadın temsiliyetinin yoğunluğu salona da yansıdı. Değişik yaş gruplarından kadınların renkli kıyafetleriyle salonda yer alması renkli görüntülere neden oldu.

Dengir Mir Mehmet Fırat, Celal Doğan, Dilek Öcalan, Garo Paylan, Pınar Aydınlar, Osman Baydemir, Hüda Kaya, Sırrı Süreyya Önder, kadın adaylar ve eş başkanlar basının en fazla ilgi gösterdiği adaylar arasında yer aldı.

Toplantıda HDP'nin seçim şarkısı da tanıtıldı.

İşte o şarkı:

HDP'nin seçim şarkısı

7 Haziran seçimleri için şarkısını hazırlayan HDP, "Bizler HDP, Biz'ler Meclise" şarkısını belirledi. HDP'nin seçim şarkısının sözleri ise şöyle:

Bizler güneşiz, bulutuz, yağmuruz

Bizler demiriz, kömürüz, pamuğuz

Bizler baharız, umuduz, barışız

Bizler düğünüz, horon, zeybek, halayız

Baskıya karşı

Bizler HDP

Sömürüye karşı

Bizler meclise

Yasaklara karşı

Bizler HDP

Haksızlığa karşı

Bizler meclise

Bizler HDP

Bizler meclise

Bizler HDP

Bizler meclise

Bizler türküyüz, şarkıyız, ezgiyiz

Bizler kadınız, genciz, emekçiyiz

Bizler sevgiyiz, eşitiz, kardeşiz

Bizler kırmızı, sarı, mor, yeşiliz

Özgürlük için

Bizler HDP

Kardeşlik için

Bizler meclise

Adalet için

Bizler HDP

Demokrasi için

Bizler meclise

Bizler HDP

Bizler meclise

Bizler HDP

Bizler meclise