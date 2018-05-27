HDP lideri Buldan: 25 Haziran'da AKP'siz, Erdoğan'sız bir Türkiye olacak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "7 Haziran'da başardık, şimdi sıra 24 Haziran'da" dedi ve ekledi:

"Artık AKP'nin dönemi bitmiştir. 25 Haziran'da AKP'siz, Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye olacak."

İzmir'de düzenlenen mitingde konuşan Buldan, İzmir'deki listelerinde hem Afrikalı hem Karadenizli adaylarının bulunduğunu söyledi ve "Türkiye halkları kazanacak. Bu gemi İzmir limanına yanaşacak. O geminin içinden Demirtaş çıkacak. Figen Yüksekdağ çıkacak. İdris Baluken çıkacak. O geminin içinden bütün kadınlar çıkacak. Biz sadece bu yoldaşlarımıza söz vermedik. Biz İmralı Cezaevine de söz verdik" dedi.

Almanya'nın AKP mitinglerine izin vermemesine de değinen Buldan, "Acaba düşündünüz mü Almanya size niye izin vermiyor. Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde tuttuğunuz için size izin vermiyor. Siz insan haklarını, demokrasiyi, adaleti hukuku askıya aldığınız için size izin vermiyor" diye konuştu.

Diğer HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen seçim bürosu açılışında konuştu.

"Biz 24 Haziran'da Meclis'e 80 vekil ile değil 180 vekille geleceğiz" diyen Temelli, ülkenin kaynaklarının savaşa harcanması nedeniyle esnafın kan ağladığını, gençlerin işsiz kaldığını söyledi.

Temelli sözlerine şöyle devam etti:

"24 Haziran'da AKP'yi sandığa gömeceğiz. Efrin halkı evine dönecek. Sarayın anahtarını paspasın altına koyacaklar.

"24 Haziran'a kadar Türkiye'nin her yerinde sokak sokak, kapı kapı dolaşarak bu adaletsizliği anlatacağız. Barışın önündeki engellere biz son vereceğiz. Gelin omuz omuza verelim bu iktidardan hep birlikte kurtulalım."