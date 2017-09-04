HDP: Lice'de köylüler helikopterle tarandı; yardımlar engelleniyor

Diyarbakır Lice Kaymakamlığı PKK'ya yönelik olarak başlatılan operasyonlar nedeniyle ilçeye bağlı 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sokağa çıkma yasağının ardından başlatılan operasyonlarla ilgili olarak HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, sosyal medyada üzerinden bir açıklama yaptı. Kemalbay, yapılan operasyonlarda askeri helikopterin bir köyü tarayarak 2 kişiyi yaraladığını öne sürdü.

HDP'li Kemalbay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Lice'nin Bağlan (Mişref) köyüne askeri helikopterle ateş açıldığını ifade ederek "Diyarbakır Lice Köylüler askeri helikopterle tarandı. Yaralılar var, yardım engelleniyor. Cinayete sessiz kalmak, susmak büyük utanç" dedi.

HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Lice'de köylüler helikopterle tarandı. Lice'nin Mişref köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak öncesi helikopterle köy tarandı, 2 köylü yaralandı. Helikopterden açılan ateşle Münir Serin ve Celal Yıldırım isimli 2 sivil yaralandı. Köy giriş çıkışları tutuluyor. Ambulans gönderilmesine izin verilmiyor. Milletvekillerimizin Diyarbakır Valisi'ne ulaşmak için girişimleri sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ise, olaya ilişkin Twitter hesabından “Lice’nin Bağlan (Mişref) köyü askerler tarafından tarandı. 2’si ağır 3 sivil yaralı var” paylaşımında bulundu.