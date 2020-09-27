HDP'li Ümit Dede: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, operasyondan bir hafta önce Saray’da Cumhurbaşkanını ziyaret etti!

6-8 Ekim Kobani eylemleri soruşturması kapsamında 82 hakkında gözaltı kararı alınarak 25 Eylül'de yapılan operasyonla aralarında eski HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi 20 ismin de bulunduğu çok sayıda kişinin evlerine baskın yapıldı. Söz konusu operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ümit Dede, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın operasyondan bir hafta önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğüne dikkati çekti. Dede, "Bu tesadüf değil. Talimat var” dedi.

Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, HDP eski Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Ayla Akat Ata’nın da aralarında bulunduğu HDP’liler Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. 24 saatlik avukat görüş yasağının ardından avukatlar dün sabah müvekkilleriyle görüşmeye başladı. HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ümit Dede ve Hukuk Komisyonu Üyesi Kenan Maçoğlu, son gelişmeleri bianet’e anlattı.

"Savcı ve barodan kimse yok"

Dede şunları kaydetti:

"Dosyada açık hukuksuzluklar var. Mükerrer bir soruşturma, gözaltına alınan herkes daha önce ifadeye çağrıldı ve hepsi ifade verdi. Tekrar çağrılsalardı tekrar giderlerdi.

Gözaltına alınan isimlerden Nazmi Gür, avukat, avukatlık kanunun gereği, Baronun görevlendiği bir yönetim kurulu üyesi ve savcının arama işlemi süresince hazır bulunması gerekiyor. Savcı ve barodan kimse yok. Bu şekilde hukuksuz bir gözaltı süreci yapılıyor, hukuk öncelenmiyor.

"Gizlilik kararı getirilmesi de bir diğer hukuksuzluk"

Gizlilik kararı getirilmesi de bir diğer hukuksuzluk. Normalde gizlilik kararı, toplanmayan delillerin toplanması ve toplananların ise karartılmasını engellemek için getirilir. Savcı 6 yıl sonra hangi delilleri topluyor ya da 6 yıl öncesine dair neyin karartılacağını düşünüyor. 6 yılda toplanan delil zaten toplanmıştır, delillerin karartılma ihtimali kalmamıştır. Bu açık hukuk ihlalidir."

"Bir hafta önce Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Saray’da Cumhurbaşkanını ziyaret etti"

Dede, operasyonun talimatla gerçekleştiğini belirterek, “Bir hafta önce Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Saray’da Cumhurbaşkanını ziyaret etti ve bir hafta sonra bu operasyon gerçekleşti. Bu tesadüf değil. Talimat var” dedi.