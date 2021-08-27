HDP'li Turan: AB tarım ve kırsal kalkınma hibelerinin yüzlerce lirasının AKP'lilere gittiğine dair kanıtlar var

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, AB’nin Tarım ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme (IPARD) hibelerinin AKP'lilere de verildiğini iddia etti. Turan, “IPARD hibelerini almanın bir yolunun AKP’li olmaktan geçip geçmediğini merak ediyoruz. Kırsalda özellikle taşrada bu hibelerin yüzbinlerce lirasının AKP’lilere gittiğine dair kuvvetli şüpheler hatta kanıtlar var" dedi. Turan’ın, hazırladığı soru önergesinde verdiği bilgilere göre; AKP Mardin Kızıltepe Gençlik Kolları Başkanı Sercan Seyfettinoğlu ve AKP Diyarbakır Bağlar ilçe başkan adayı Serkan Bedirhanoğlu hibeden yararlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere verilen IPARD kırsal kalkınma hibesinin AKP’lilere verildiği iddia edildi.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Turan, önergesinde; 2021 yılı IPARD Kırsal Kalkınma hibeleri alan isimlerden birisinin AKP Mardin Kızıltepe Gençlik Kolları Başkanı Sercan Seyfettinoğlu, diğer ismin ise Mardin Mazıdağı Belediye Başkan Yardımcısı AKP’li Faruk Çakar’ın yeğeni, AKP Diyarbakır Bağlar ilçe başkan adayı Serkan Bedirhanoğlu olduğunu iddia etti.

Turan, önergesinde; “IPARD kırsal kalkınma kapsamında verilen hibelerin AKP’li olanlara verildiği doğru mudur? Sercan Seyfettinoğlu ile Serkan Bedirhanoğlu’nun aldığı hibeler hangi kriterlere göre verilmiştir? IPARD kırsal kalkınma kapsamında hibe alanlardan kaç kişinin AKP’ye üyeliği bulunmaktadır?” diye sordu.

Turan, IPARD kırsal kalkınma programı kapsamında verilen desteklerin kimlere dağıtılıp dağıtılmadığı konusunda kamuoyuna yönelik detaylı bilgilendirme yapılması gerektiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından IPARD desteğini kazanan kişilerin isimleri ve proje isimleri dışında başka herhangi bir bilginin paylaşılmadığını aktardı.

Sercan Seyfettinoğlu ve Serkan Bedirhanoğlu’nun destek aldığına yönelik fotoğraflar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi twitter hesabından paylaşıldı. Sercan Seyfettinoğlu’nun “besi sığırcılığı, yetiştiriciliği” için 100 bin liralık hibe aldığı; Serkan Bedirhanoğlu’nun 100 bin liralık “zom koyun işletmesi” projesi için 100 bin liralık hibe desteği aldığı paylaşıldı.

"Tarım Bakanı bu hibelerin hangi kriterlere göre üreticiye dağıttığını kamuoyuna açıklamak zorunda"

“IPARD hibelerini almanın bir yolunun AKP’li olmaktan geçip geçmediğini merak ediyoruz” diyen HDP’li Turan, “Kırsalda özellikle taşrada bu hibelerin yüzbinlerce lirasının AKP’lilere gittiğine dair kuvvetli şüpheler ve hatta kanıtlar var” dedi. Turan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“IPARD kapsamında Avrupa Birliği’ne aday üye olan ya da potansiyel aday olan ülkelere kırsal kalkınma kapsamda milyonlarca lira üreticiye dağıtılıyor. Bu hibenin nasıl dağıtılacağına Tarım Bakanlığı karar veriyor. Fakat biz defalarca sormamıza rağmen bu dağıtımın kriterlerinin ne olduğunu bir türlü öğrenemedik. Tarım bakanı bu hibeleri neye göre hangi kriterlere göre üreticiye dağıttığını kamuoyuna açıklamak zorunda. Yoksa AKP’nin sürekli yaptığı ve sürekli gördüğümüz gibi bu hibelerin AKP’nin yeni bir rant alanı olduğunu düşünmemiz için elimizde çok fazla veri olacak.”