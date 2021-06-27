HDP'li Tiryaki: Eş genel başkanların diğer parti genel başkanlarıyla yaptığı telefon görüşmeleri dinlenmiş

HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın diğer partilerin genel başkanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin dinlenip kapatma davası iddianamesine girdiğini söyledi.

ANKA'da yer alan habere göre, HDP Batman Milletvekili avukat Mehmet Rüştü Tiryaki, HDP eş genel başkanlarının diğer siyasi parti genel başkanlarıyla yaptıkları görüşmelerinin kayıt aldığına alındığını ve bu görüşmelere ilişkin tapelerin, 'suç izlemini oluşturmak' amacıyla HDP hakkında açılan kapatma davasının iddianamesine konulduğunu belirtti.

Tiryaki, 52’si milletvekili olmak üzere toplam 451 HDP’li hakkında siyaset yasağı istenen kapatma davasını değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ilk iddianameyi reddettiğini hatırlatan Tiryaki, “AYM, ‘Siz HDP’nin kapatılmasını istiyorsunuz ama hangi gerekçeyle istiyorsunuz, bu eksik’ demişti. Bir siyasi parti hakkında kapatma davası açılıyor, ne için kapatılması istendiğinin anlaşılmadığını söylüyor, AYM” dedi.

İkinci iddianamenin ilk iddianameden özü itibarıyla farkı olmadığını vurgulayan ve “Daha korkunç bir iddianame” diyen Tiryaki, dokunulmazlığı olan HDP milletvekillerinin telefonlarının dinlenmesi ile oluşturulan tape kayıtlarının iddianameye konulduğunu söyledi. Tiryaki, iddianamede, yargılamalara konu olmuş pek çok konuşmanın yer aldığını kaydederek tapelere ikili konuşmaların da yansıdığını şöyle açıkladı:

“Eş genel başkanlarımızın anadilde eğitimle ilgili bir akademisyenle yaptığı görüşme, bir kentteki etkinlikle ilgili olarak bir belediye başkanı ile yaptığı görüşme veya MYK üyelerimizle, başka siyasi partilerin genel başkanları ile yaptığı görüşmeler. Milletvekiliyken dinlenen, kayıt altına alınan bu görüşmeleri sunmuşlar. Suç izlenimi oluştursun diye. İddianamede yeni ve ayrıntılı bir bölüm var: İtirafçı beyanları. Bu itirafçı beyanlarının doğruluğu, yanlışlığı yok. İtirafçıların kanaatleri ve vekillerimizin yaptıkları konuşmalar veya bir mahkumiyete karar verilmemiş soruşturma ve yargılamalar üst üste konularak, HDP’nin kapatılması isteniyor. Ben, iddianamenin, ilk iddianame kadar zayıf olduğunu düşünüyorum.”

Tiryaki, HDP’li milletvekilleri hakkında soruşturmaya dönüşmeyen fezlekelerin dahi kapatma davasına konulduğunu dile getirerek, “2012’den bu yana milletvekillerimizin, MYK üyelerimizin, eş genel başkanlarımızın hakkındaki ceza davaları, soruşturmalar arka arkaya sıralanarak bir iddianame hazırlanmış. Hatta iddianameye bağlanmamış fezlekeler bile yazılmış” dedi.

Türkiye’de 1961’den bu yana 25 siyasi partinin kapatıldığını; 'bölücülük' ya da 'laiklik ilkesine aykırılık' gibi iddialarla bu partiler hakkında kapatma kararı verildiğini anımsatan Tiryaki, “Bu, en zayıf iddianamelerden birisi” ifadesini kullandı.