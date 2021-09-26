HDP'li Temel: 2023 seçimlerine doğru giderken, ittifaklara kapalı da değiliz, teşne de değiliz

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, "2023 seçimlerine doğru giderken, ittifaklara kapalı da değiliz, teşne de değiliz" dedi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Temel, "Yaptığımız araştırmalar, yürüttüğümüz kampanyalar, HDP’nin oyunun yüzde 15’in üzerinde olduğunu gösteriyor. Cumhur İttifakı’nın da Millet İttifakı’nın da HDP’ye ihtiyacı olacak. HDP, belirleyici bir rol üstlenecek" diye konuştu.

Temel açıklamasına şöyle devam etti:

"HDP kesinlikle şuna ikna: Şu an Türkiye’nin sorunlarını çözmek bir yana toplumun demokratik bütün değerlerini askıya almış bir rejim gerçeği var. Demokrasinin, adaletin, şeffaflığın askıya alındığı bu süreçte parlamenter rejime dönmek de çözüm değil. Biz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde “ölümü gördük.” Bu “tek adam rejimi” bize ölümü gösterdi. Parlamenter sistemde de Türkiye’nin demokrasi, adalet, şeffaflık, Kürt sorunu gibi sorunları vardı. Bu sorunlar parlamenter sistemde de aşılabilen sorunlar değildi. O nedenle “ölümü gösterip, sıtmaya razı olun” denilmemeli. Onun için de rejim tartışmaları elbette parlamentonun rol üstlenmesiyle çözülür.

Sorunlar, rejimin demokratikleşmesiyle, bir değişime tabi tutulmasıyla mümkün olur. Eski sınırlara çekilmiş bir Türkiye de sorunların çözümünü sağlamaz. HDP olarak, 2023 seçimlerine doğru giderken, ittifaklara kapalı da değiliz, teşne de değiliz. Demokrasi, adalet, siyasette şeffaflıktan yanayız. "