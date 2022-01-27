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HDP'li Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar süre verildi

Güzel hakkında dokunulmazlığı dosyasını ele almak için oluşturulan Hazırlık Komisyonu, pazartesi günü saat 14.00'te toplanacak

27 Ocak 2022 17:25

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan Hazırlık Komisyonu, pazartesi günü toplanacak. Hazırlık Komisyonu Başkanı AKP'li Ramazan Can, "Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar süre verdik" dedi.

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