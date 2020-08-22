HDP'li Paylan: Vatandaşlarımıza doğalgazla ilgili verilecek en iyi müjde, ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz doğalgaz

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezerviyle ilgili, "Vatandaşlarımıza, doğalgazla ilgili verilecek en iyi “müjde”, 'ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz doğalgaz' sağlamak olacaktır" dedi.

Türkiye'de daha önce de yüksek miktarlarda doğal gaz bulunduğu haberlerinin gündeme geldiğini belirten Paylan, "Erdoğan, doğalgaz bulunmasını “müjde” olarak sunmuştur. Ancak bulunan Tuna1/Sakarya doğalgaz rezervinin kalitesi, maliyeti ve fizibilitesi bilinmemektedir. Kıbrıs açıklarında Afrodit sahasında ve Romanya’nın Tuna1 sahasındaki doğalgaz arama çıkarma çalışmaları, bulunan gazın ‘astarının yüzünden pahalı’ olması nedeniyle son dönemde durdurulmuştur. Petrol ve doğalgaz fiyatlarının düştüğü bu dönemde, Sakarya sahasındaki rezervin detayları bu açıdan önemlidir" yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz yüzyılda müjde olabilirdi

"Petrol ve doğalgaz bulunması, siyasetçiler tarafından, belki geçtiğimiz yüzyılda bir 'müjde' olarak sunulabilirdi. Ancak bilgi, teknoloji ve bilişim çağını yaşadığımız bu yüzyılda, petrol ve doğalgaz sahibi olmak gittikçe önemsizleşen bir detay haline gelmektedir" diyen Paylan, günümüzde insani ve ekonomik gelişme sağlamak için; demokrasinin, hukuk devletinin, şeffaf ve güvenilir kurumların varlığının olmazsa olmaz olduğunu kaydetti.

Paylan, "Tek Adam Rejimi bu değerleri yok ettikçe, ekonomimiz çökmektedir" dedi.

Petrol ve doğal gaz rezervleri olan ve olmayan ülkelerden örnek veren Paylan, "Nitekim, bu çağda, petrol ve doğalgaz zengini ülkelerin büyük çoğunluğu sefalet içindedir. Totaliter rejimlerce yönetilen ülkelerin doğalgaz ve petrol varlıkları, o ülkelere refah getirmemiştir. Öte yandan, bu kaynaklara sahip olmayan ancak iyi yönetilen, demokratik ülkelerin vatandaşları ise refah içinde yaşamaktadır. Venezuela, İran, Azerbaycan petrol zengini ülkeler olmalarına rağmen, kötü yönetildikleri için ‘yoksul’; Japonya, Almanya ise iyi yönetildikleri için, petrol ve doğalgaz kaynakları olmamasına rağmen, ‘zengin’ ve vatandaşlarına refah sunabilen ülkelerdir" ifadelerini kullandı.

En iyi müjde ücretsiz doğalgaz

Paylan şöyle devam etti: "Tek Adam Rejimi; iki senede ülke ekonomisini batırmış, Merkez Bankası rezervlerini tüketmiş, halkı işsizlik ve yoksulluğa mahkûm etmiştir. Tek Adam Rejiminin; saray, yandaş ve savaş politikaları ülkemizin kaynaklarını tüketmiştir. Demokrasi krizinin yarattığı güven bunalımı, ekonomik krizi gittikçe derinleştirmiştir. Yıllar sonra çıkarılacak, yıllık birkaç milyar dolarlık doğalgaz, bu israf düzeninin kara deliğini kapatamayacaktır. Vatandaşlarımız, bu kış, doğalgaz faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünmektedir. Vatandaşlarımıza, doğalgazla ilgili verilecek en iyi “müjde”: “İhtiyaç sınırına kadar ücretsiz doğalgaz” sağlamak olacaktır."