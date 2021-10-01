HDP'li Paylan: Fahiş fiyatların sorumlusu, tek adam rejimidir

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, fahiş fiyatlar karşısında halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini belirterek ''Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyatların nedeni olarak zincir marketleri hedef gösterdi, oysa fiyatlar tek adam rejiminin 2018 bu yana, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla; çiftçinin, hayvan üreticisinin, sanayicinin, KOBİ’lerin üretim girdi maliyetlerine yağdırılan zamlarla uçmuştur'' dedi. Paylan, "Fahiş fiyatların sorumlusu, tek adam rejimidir" diye konuştu.

''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatları polisiye yöntemlerle çözebileceğini düşünmektedir'' diyen Paylan konu hakkında hazırladığı Meclis Araştırma Önergesi ile vatandaşın sorunlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından araştırılmasını talep etti.

Paylan açıklamalarına şöyle devam etti:

''Yüksek enflasyonun nedeni iktidarının yürüttüğü yanlış ekonomi politikaları''

''Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurttaşlarımızı bezdiren fahiş fiyatların nedeni konusunda hedef saptırmaya devam etmektedir. Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili bu sefer de zincir marketleri hedef göstermiş: 'Fiyat artışlarında bir suistimal varsa, denetimle bu zulmün önüne geçeceğiz. Zincir marketler, ciddi şekilde denetlenecek. Raflardaki fahiş fiyatların önüne geçeceğiz' demiştir. Çiftçinin, hayvan üreticisinin, sanayicinin, KOBİ’lerin girdi maliyetlerine zam yağdıran Erdoğan, yüksek enflasyonun nedeninin iktidarının yürüttüğü yanlış ekonomi politikaları olduğunu gözlerden kaçırmaya çalışmaktadır.''

''Tek Adam Rejimi’nin yürürlüğe girdiği 2018 Ağustos ayından bugüne dolar 4,50 TL’den, 8,90 TL’ye yükseldi''

''Nitekim, Tek Adam Rejimi’nin yürürlüğe girdiği 2018 Ağustos ayından bugüne kadar geçen üç yıllık sürede, dolar 4,50 TL’den, 8,90 TL’ye, yani neredeyse iki katına yükselmiştir. Dolardaki bu yükseliş bütün ürünlerin fiyatına yansımıştır. Bu üç yılda Erdoğan; elektriğe, mazota, doğalgaza iki katından fazla zam yapmıştır. Üreticilerin temel girdi maliyetlerine yapılan bu fahiş zamlar, iğneden ipliğe bütün ürünlerin fiyatlarını arttırmıştır.''

''Fahiş fiyatların sorumlusu, tek adam rejimidir''

''Tek Adam; köprülere, otoyollara, vergilere, harçlara yaptığı fahiş zamlarla enflasyonu uçurmuştur. Tek Adam Rejimi faizlerin yükselmesine neden olarak, üreticilerin finansman maliyetlerini katlamıştır. Üreticilerin girdi maliyetlerinin tamamında fahiş zamları yapan Erdoğan’dır. Bu nedenle fahiş fiyatların sorumlusunu zincir marketlerin raflarında değil, Saray’da aramak gerekir. Kısaca: Fahiş fiyatların sorumlusu, Tek Adam Rejimi’dir.''

''Çiftçinin gübresine üç kat zam gelirken ürün fiyatlarının düşmesini beklemek abesle iştigaldir''

''Gıda fiyatlarının artışından zincir marketleri sorumlu tutan Erdoğan; gübreye, ilaca, tohuma, mazota gelen fahiş zamları görmezden gelmektedir. Çiftçinin gübresine üç kat zam gelirken ürün fiyatlarının düşmesini beklemek abesle iştigaldir. Fahiş fiyatlar konusunda hedef gösterilen zincir marketlerin, tekelleşmeye yol açarak adil rekabet koşullarını olumsuz etkilediği bir gerçekliktir. Ancak, enflasyonun sebebi olarak gösterilmeleri, açıkça; hedef şaşırtma, günah keçisi ilan etme ve fahiş fiyatların asıl kaynağını gizleme çabasıdır.''

''Artan sebze ve meyve fiyatlarının sorumlusu olarak patates ve soğan depolayanları göstermişti''

'''Erdoğan, 2019 yılının Şubat ve Mart aylarında da artan sebze ve meyve fiyatlarının sorumlusu olarak patates ve soğan depolayanları göstermişti. Soğan tedariki yapan depolara polis baskınları düzenlenmiş, iktidara yakınlığıyla bilinen bazı medya kuruluşlarınca, 'stokçuluğun ülkeye ihanet etmek' olduğunu savunan birçok haber yayımlanmıştı. Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Gıdada terör estirenlere gereken dersi verdik, veriyoruz' diyerek bizzat iktidarı eliyle tarımda girdi maliyetlerine yapılan zamları yok saymış, soğan depolayanları terörist ilan etmişti. Ancak polisiye yöntemlerle sorun çözülmemişti. Fahiş fiyatlarla, Erdoğan’ın başvurduğu gibi polisiye tedbirlerle mücadele etmek mümkün değildir.''