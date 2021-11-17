HDP'li Paylan'dan Ticaret Bakanı Muş'a: Diyorsunuz ki ‘Türkiye uçuyor'; esnafın derdini en son ne zaman dinlediniz?

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a, "Diyorsunuz ki ‘Türkiye uçuyor’. Bu masalı bir kez daha anlatmış oldunuz. Kimi uçuruyorsunuz sayın Bakan? Kim uçuyor Allah’ınızı severseniz? Sizin bakanlığınızın sorumluluk alanında olan esnaf uçuyor mu? En son bir esnafa ne zaman girdiniz sayın Bakan? Esnafın derdini en son ne zaman dinlediniz" diye sordu.

Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sürüyor.

"Kimi uçuruyorsunuz Allah'ınızı severseniz"

Komisyon’da konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a, “İlk kez bütçe sunuyorsunuz. Sunumunuz beni hayal kırıklığına uğrattı. Sunumunuzda ne bir durum tespiti var ne de bir çözüm önerisi. Rakamlara boğulmuş bir sunum var ve diyorsunuz ki ‘Türkiye uçuyor.’ Bu masalı bir kez daha anlatmış oldunuz. Kimi uçuruyorsunuz sayın Bakan? Kim uçuyor Allah’ınızı severseniz? Sizin bakanlığınızın sorumluluk alanında olan esnaf uçuyor mu? En son bir esnafa ne zaman girdiniz sayın Bakan? Esnafın derdini en son ne zaman dinlediniz? Biz her hafta sonu esnafla buluyoruz” dedi.

"Kimi büyütüyorsunuz sayın bakan"

Esnafın sorunları olduğunu belirten Paylan, “Bu durumla ilgili ne bir tespit ve bir tedavi var. Genelde patronlarla görüştüğünüz için ‘Türkiye büyüyor’ diyorsunuz. Kimi büyütüyorsunuz sayın Bakan? Patronlar gerçekten de büyüyor. Doğru, Man adalarındaki, Panama’daki hesaplarının bakiyeleri büyüyor. Servetlerine servet katıyor, özellikle yandaş patronlarınız. Sayın Bakan, şu sunumunuzda tek bir kelime bahsetmediğiniz işçiler, ticaretin yapılmasına sebep olan ürünleri üreten işçiler ne durumda” diye konuştu.

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Ticaret Bakanlığı’na dezenfektan satması üzerine yaşanan tartışmaları hatırlatan Paylan, şunları söyledi:

"Ruhsar Pekcan nerede biliyor musunuz"

“Ruhsar Pekcan, o koltukta geçen sene oturuyordu, hatırlıyor musunuz yüzünü? O koltukta oturuyordu ve bütçesini sundu ve dedi ki ‘Arkadaş, ya biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız’. Bir baktık ki meğerse Ruhsar Pekcan kendi cebiyle ilgileniyormuş sayın Bakan. Yani millet açlıktan kırılırken kendi bakanlığına dezenfektan almış, milyonlarca liralık. Ruhsar Pekcan nerede sayın Bakan, biliyor musunuz? Ne yapar? Herhâlde şirketinin başında, yine belli kamu kuruluşlarına dezenfektan satmakla meşgul herhâlde, öyle tahmin ediyorum. ‘Türkiye bir hukuk devleti’ diyorsunuz ve herhangi bir suç işleyen veya işlemeyen, sizin gördüğünüz herkesi bir anda gözaltına alıyorsunuz, bir düşüncesinden dolayı hapse atıyorsunuz. Ruhsar Pekcan, açıkça suç işlemiştir, görevini kötüye kullanmıştır. Sayın Bakan, bununla ilgili ne yaptınız ya?

"İşçinin alım gücü olmazsa ticaret olur mu"

Halkın alım gücü yoksa sanayicinin ürettiği ürün iç piyasada tüketilebilir mi? Geçen yıl 45 lira olan ayçiçek yağı, 110 lira olmuş. Halkımız 110 liralık ayçiçek yağını alamıyor. Patronlarla çok içli dışlı olmuşsunuz. Biraz da halkın yanına gidin, mutfağında yemeğine yağ koyabiliyor mu bir sorun.

"Bütçenizde esnafa destek verecek 5 kuruş yok"

Sunumuzda esnafın ne durumda olduğunuza dair tek cümle etmemişsiniz. ‘Esnafımızın sıkıntılarının farkındayız’ diyemediniz, önünüze baktınız, metni okudunuz. Çünkü bütçenizde para yok. 20 ay oldu pandemi başlayalı, ‘20 ayda 2 milyon 300 bin esnafa yaptık’ dediğiniz destek, toplamda 8-9 milyon TL. Esnafa vursan esnaf başına 4 bin, aya vursan ay bazında 250 TL yapıyor. Demokratik ülkeler esnafı aç açıkta bırakmadı. Siz bunu yapmadınız sayın Bakan. Çünkü bütçenizde esnafa destek verecek 5 kuruş yok ve bu yüzden ‘Esnafın derdinin farkındayım ve ona destek vereceğim’ diyemediniz.”

"Esnafa destek vermediniz, borç verdiniz"

Cumhurbaşkanı, ‘Sıkıntıya düşen esnafımız varsa hepsinden helallik istiyoruz’ dedi. HDP olarak İş ve Aş Buluşmaları düzenledik, orada esnafa sorduk. Tüm esnaf, ‘Hakkımızı helal etmiyoruz’ dedi. O koltukta oturmanızı, 10 milyonluk makam arabasına binmenizi esnafın verdiği vergiler sağlıyor. Esnaf 20 yıl boyunca size vergi verdi, siz esnafa 20 ay bakamadınız, aç açıkta koydunuz. Esnafa destek vermediniz, borç verdiniz. Esnaf tefecinin eline düşmüş durumda. Ama sizin umurunuzda değil.”