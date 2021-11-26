HDP'li Paylan'dan Fuat Oktay'a: Siz de bir halk çocuğuydunuz, Saray'da kendinizi bozdunuz

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Siz de bir halk çocuğuydunuz. Saray'da kendinizi bozdunuz" sözlerini sarf etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı kesin hesabı ve bütçesi görüşülüyor. Komisyon Üyesi ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, komisyonda şöyle konuştu:

"Hangi ekonomik programı açıklarsanız, maşallah 40 gün yaşamıyor"

"Hangi ekonomik programı açıklarsanız, maşallah 40 gün yaşamıyor. Bu da yaşamadı. Orta Vadeli Program açıkladınız. Bir bina bile yaparsanız önce proje yaparsınız. Siz 'projenin temelini kuruyorum' dediniz. OVP'yi göre '2022 yılında doların 9 lira 27 kuruş olacağını biliyorum, buna göre hesap yapıyorum, enflasyonun da yüzde 10 gerileyeceğini düşünüyorum' dediniz. 'Maşallah' dediniz. Dolar 40 gün geçmeden 12 lirayı geçti. Enflasyon şu anda, halkın enflasyonu yüzde 50 onu geçiyorum, sarayın enflasyonu yüzde 20. Enflasyonun yüzde 30'u geçeceğini düşünüyorum.

"Birilerini uçuruyorsunuz"

Ev sahibim geçen yıl ayçiçek yağını 45 liraya alıyordu şimdi 110 lira. Ben ev sahibine nasıl diyeyim 'yüzde 20 zam yapayım?' Ama siz emekçiye yüzde 5-10 zam yapıyorsunuz. Siz nereye uçuyorsunuz? Kimi uçuruyorsunuz? Yurttaşlarımız ekmek alamıyor. Birilerini uçuruyorsunuz. Size yakın çevre uçuyor. Siz paralel bir evrende yaşıyorsunuz. Ağrı'daki çiftçilerimize gittik, 'ben gübre atamıyorum' diyor çiftçi. Bu bütçede bununla ilgili dert var mı? veya ay sonunu getiremeyen emeklilerimiz var. Bununla ilgili dert var mı? hayır yok. İşçiler, mutfak masrafını karşılayamıyor.

"Yurttaş taş mı yiyecek?"

"Mutfakta yangın var. Siz markete gidiyor musunuz? Gidin. Abur cubur almayın ama. Fişini çıkarın bir de geçen yıl fişini çıkarın. Temel gıda ürünlerinden bahsediyorum, yüzde 50 fark var. Asgari ücret 2 bin 825 lira. En mütevazi ev 2 bin liraya çıkmış durumda. Bu yurttaş taş mı yiyecek Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcı'mız?

"Vergiler nereye gidiyor?"

"Yüzde 50 zam yapsanız ne olacak? O da bir ayda biter. Dolar bugün 13 yarın 20. Ülkemiz; enflasyon, faiz, kur sarmalında. Siz faizi düşüreceksiniz ya. Nereye gidiyor vergilerimiz? Nereye gidiyor? Her 5 lira verginin 1 lirası güvenliği, 1 lirası faize, 1 lirası israfa ve faize gidiyor. Geriye kaldı 2 lira. Bütçe açığı ile birlikte işçinin rızkını çıkarmaya başaracağız. Türkiye baş aşağı çakıyor. Çünkü tek adam sebeptir ekonomik kriz sonuçtur. 3 buçuk yılın sonunda Türkiye baş aşağı çakıldı.

"Kitaba millet gülüyor"

"Tayyip Erdoğan ekonomik kitabını çıkardık dedi ya. Raflarda göremedik. Bir adalet kitabı çıkardı. Millet ona gülüyor. Ülkemizde denge ve denetim mekanizmalarının çöktüğü Türkiye'yi inim inim inletti şartlarda yaşıyoruz maalesef.

"Sarayda kendinizi bozdunuz"

"Meclis'imiz şu an bizi dinleyemiyor. Çalışma Bakanı 'EYT ile ilgili çalışma yapıyorum' dedi. Hemen 'yok' dediniz. Kaynakları yandaşlara ayırmaktan vazgeçmiyorsunuz. Böyle bir vicdansızlığa imza attınız. Vazgeçin kapıdaki lüks Mercedes'ten. Siz de bir halk çocuğuydunuz. Sarayda kendinizi bozdunuz. Siz de yoldan çıktınız. Halkın derdinden anlamaz oldunuz. Bu haramdır. 'Halk aç ve açıkken bu haramdır' deseydiniz, örnek olsaydınız ne olurdu?

"Lütfi Elvan da üç güne görevden alınır"

"Lütfi Elvan'ın dili lal olmuş durumda. Niye? Alkışlayamadı. Ağzına biber sürdüler herhalde. Üç vakte kadar görevden alınır. Ben açıkça size soru sormak istiyorum. Dünyada böyle bir programı gerçekleştirmiş tek ülke var mı? Tek ülke gösterin, milletvekilliğinden istifa edeceğim. Ben de iktisat okudum. Dünyada yok.

"Sınav kağıdına yazsaydı hocaları sıfırı basardı"

"'Faiz sebep enflasyon sonuç.' Onun da hocaları saçı başını yoluyordur. 'Nasıl sınıfı geçirdik' diye. 'Faiz sebep enflasyon sonuç' diye sınav kâğıdına yazsaydı, hocası sıfıra basardı."