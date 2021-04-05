HDP'li Paylan'dan "emekli amiral bildirisi" yorumu: Darbeci arıyorsanız aynaya bakın

103 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Darbeci arıyorsanız aynaya bakın” dedi.
Paylan, emekli amiral bildirisini karşı iktidarın verdiği “darbe” tepkilerini eleştirdi. Paylan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün paylaşımını alıntılayarak, “Seçilmiş milletvekillerini, seçilmiş belediye başkanlarını hapse atıp milli irade ahkamı kesmek riyakarlıktır. Darbeci arıyorsanız aynaya bakın” dedi.
TIKLAYIN | HDP: İktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktan öte bir anlam taşımamaktadır