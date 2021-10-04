HDP'li Paylan'dan Bakan Elvan'a: Pandora Belgeleri'nde Türkiye’den adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında soruşturma başlatacak mısınız?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması istemiyle Pandora Belgeleri hakkında soru önergesi verdi. Paylan, "Pandora Belgeleri'nde Türkiye’den adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında soruşturma başlatacak mısınız?" diye sordu.

Paylan soru önergesinde, "Çok sayıda ülkeden vergi cennetlerine para kaçıran binlerce siyasetçi ve iş insanının isimleri, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun açıkladığı “Pandora Belgeleri” aracılığıyla ortaya saçılmıştır. Pandora Belgelerinde, Türkiye’den vergi cennetlerine para kaçıran 220 ismin bulunduğu iddia edilmektedir. Türkiye ile ilgili ortaya çıkan ilk Pandora Belgesinde ise; Cumhurbaşkanı’nın sarayları ve şehir hastaneleri dahil olmak üzere, çok sayıda büyük ölçekli kamu ihalesi ile servetine servet katan Rönesans Holding’in patronu Erman Ilıcak'ın annesi Ayşe Ilıcak’ın yüz milyonlarca doları Britanya’daki Virjin Adalarına aktardığı iddia edilmektedir. 2016 yılında açıklanan Panama Belgeleriyle ortaya saçılan isimler nedeniyle dünyada çok sayıda siyasetçi istifa etmiş ve o ülkelerde etkili soruşturmalar yürütülmüştü. Ancak o dönemde ülkemizde ortaya çıkan isimler hakkında etkili soruşturmalar yürütülmedi. Ülkemizden vergi cennetlerine para kaçıranlar için “Pandora’nın Kutusu” bugün bir kez daha açıldı." ifadesini kullandı.

Paylan, Elvan'a şu soruları yöneltti:

Vergi cennetlerine para kaçıranlar için “Pandoranın Kutusu”nu açacak mısınız? Pandora Belgelerinde, Türkiye’den adı geçen 220 ismin bilgilerini edinmek için bir girişimde bulunacak mısınız? Pandora Belgelerinde Türkiye’den adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında soruşturma başlatacak mısınız? Yandaş müteahhitlerin kamu ihalelerinden haksızca kazandıkları paraları vergi cennetlerine kaçırma iddiaları ile ilgili soruşturma açacak mısınız? Pandora Belgelerinde yer alan iddialar ile ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu’nu (MASAK) göreve çağıracak mısınız? Saray’dan kazandığını vergi cennetine aktaran müteahhit hakkında soruşturma açacak mısınız?

Ne olmuştu?

Pandora Papers ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "resmi olmayan propaganda bakanı" Konstantin Ernst ile Türkiye, Rusya, Brezilya, Hindistan, ABD, Meksika ve diğer ülkelerden 130'dan fazla milyarderin mali faaliyetlerini detaylandırıyor.

AKP hükümetinden aldığı sayısız ihale ile gündeme gelen Rönesans Holding'in, bir yandan kamunun parasıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı inşa ederken diğer yandan vergi cennetine 210 milyon dolar aktardığı ortaya çıktı.

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