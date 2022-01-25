HDP’li Paylan’dan Bakan Dönmez’e: Konutlarda elektrik ve doğal gaz kesintisi yapmayacağınıza nasıl güveneceğiz?

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, İran’ın doğal gaz kısıntısı ve sanayilerde yapılan elektrik kısıntısını TBMM gündemine taşıdı. Paylan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e “Ülkeyi enerji krizine soktunuz. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Konutlarda elektrik ve doğal gaz kesintisi yapmayacağınıza nasıl güveneceğiz?” sorularını yöneltti.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, organize sanayi bölgelerindeki elektrik kısıntısını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Paylan, önergesinde; şu değerlendirmeleri yaptı:

“Sanayide büyük bir enerji krizi yaşanmaktadır. Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgelerinde elektrik ve doğal gaz yokluğundan dolayı üretim durma noktasındadır. İran doğal gazının kesilmesi sonrasında, BOTAŞ tarafından doğalgazda getirilen yüzde 60 oranındaki kısıtlamayı, TEİAŞ tarafından yapılan belirli günler için tam günlük elektrik kısıntısı takip etmiştir. Elektrik ve doğal gaz kesintileri nedeniyle; üretimde, ürün tedarikinde ve ihracatta ciddi bir kriz yaşanmaktadır. Enerji arzının sürekliliği, sanayi üretimi açısından olmazsa olmazdır. Böylesi ciddi kesintiler ülkemizde enerji güvenliğinin kalmadığı yönünde endişelere neden olmaktadır.”

Paylan, Bakan Dönmez’e şu soruları sordu:

“- Ülkeyi enerji krizine soktunuz. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?

- İran’ın gazı kesme olasılığına karşı neden B Planınız yoktu?

- Enerji krizi nedeniyle oluşan zararları nasıl karşılayacaksınız?

- Ukrayna krizinin derinleşmesi durumunda enerji güvenliği için bir hazırlığınız var mı?

- Konutlarda elektrik ve doğal gaz kesintisi yapmayacağınıza nasıl güveneceğiz?” (ANKA)