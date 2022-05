HDP'li Paylan: 1915 Çanakkale Köprüsü, Hazineye her yıl milyarlarca lira yük bindirecek

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Hazine'ye her yıl milyarlarca lira yük bindireceğini savundu.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1915 Çanakkale Köprüsü için yandaş ve yabancı firmalara araç başına 15 avro artı KDV üzerinden, günlük 45 bin geçiş garantisi verildiğini söyledi. Köprüden tek yön geçiş ücretinin bugünkü kur üzerinden hesaplandığında 290 lira olduğunu dile getiren Paylan, "1915 Çanakkale Köprüsü'nden kaç yurttaşımız tek yön 290 liraya geçebilir? Feribot 80-90 lira. Yurttaşlarımız bunu bile ödemeye zorlanıyordu" dedi.

Paylan, vatandaşların, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçse de geçmese de söz konusu firmalara her gün 675 bin avro aktarma yapılacağını belirterek, "Bu şirkete her gün 11 milyon lira garanti ödemesi yapacak. 1 yılda tam 15 milyar lira köprü garanti ücreti şirkete verilecek. Çocuklarımız, torunlarımız, hepimiz çalışacağız, çabalayacağız, bu ülkeye vergi vereceğiz ama 11 yıl boyunca devlet hazinesinden her yıl 15 milyar lira aktarılacak" diye konuştu.

Bu modele Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü konusunda da karşı olduklarını ifade eden Paylan, "Mesele köprü yapmak değil, yurttaşlarımızı köprüden ücretsiz geçirmek. Mesele o köprü için yıllarca garanti vermek değil, köprüyü kamu kaynaklarıyla yapabilmek. Böyle borçlanmalarla, avro, dolar garantileriyle ben de köprü yaparım. Ama maalesef bu köprü yurttaşlarımızın üzerinde bir kambur yaratacak ve Hazineye her yıl milyarlarca lira yük bindirecek" değerlendirmesini yaptı.