HDP'li Özen: Devasa oranlardaki Diyanet bütçesinin bir kısmı Sağlık Bakanlığı'na aktarılsın

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Koronavirüs'le mücadele için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinden sağlığa pay aktarılması çağrısında bulundu.

Hekimlerin, "100 kişiye test istiyorsak ancak 1-2’sine test yapılabiliyor" sözlerine dikkati çeken Özen, hastanelerin tanısı konmamış vakalarla dolu olduğunun söylendiğini belirtti.

Özen, Covid-19 testlerinin maddi imkansızlıklar nedeniyle minimum seviyelerde yapıldığını belirterek şöyle dedi:

"Hekimler maske, eldiven gibi temel ihtiyaç malzemeleri dahil birçok şeyin yeterli olmadığı görüşünde. Virüsün yayılım hızı göz önünde bulundurulursa mevcut kısıtlı sayılardaki yoğun bakım ünitelerinin de kısa vadede bunun altından kalkması oldukça zor. Türkiye’de hâlihazırda 10 bin kişiye 28 yatak, 100 bin kişiye ise 40 yataklık yoğun bakım imkânı düşmekte.

Öte yandan şu an tamamen atıl vaziyette olan 8 bakanlıktan fazla Diyanet bütçesine milli servet akmaya devam etmekte. Oysa son on yılda Diyanet’e ayrılan bütçe sağlığa ayrılsaydı 10 bin kişiye 142 yatak, 100 bin kişiye 125 yataklık yoğun bakım imkânının sağlanması mümkündü.

Bu durumda artık her kuruşu hayati önemde olan bütçe gömmek yerine, yaşatmak için çalışan birimlere yönlendirilmelidir. Devasa oranlardaki Diyanet bütçesinin en azından bir kısmı Sağlık Bakanlığı'na aktarılmalıdır.

Güney Kore örneğinde görüldüğü üzere korona virüsü salgınında erken teşhis ve yaygın test birçok insanın hayatının kurtulması demektir. Bununla mücadele edebilmek için sağlık bütçesi artırılmalı, Covid-19 testleri acilen yaygınlaştırılmalı ve sağlık birimlerinin tüm temel ihtiyaçları bir an önce karşılanmalıdır.”