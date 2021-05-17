HDP'li Oya Ersoy: Engelli yurttaşlarımız istihdam edilmelidir!

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, engelli vatandaşların sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Ersoy, “Özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik kriz ile beraber birçok yurttaşımız işsiz kalmıştır. Ülkemizde pandemi ile beraber ortaya çıkan yoksulluk ve işten çıkarmaların ağır sonuçlarını kuşkusuz ki en çok engelli yurttaşlar yaşamaktadır. Ülkemizde engelli bireylerin yaşadığı sosyal hem de ekonomik sorunların çözümü noktasında öncelikle yurttaşların sayılarının belirlenmesi ve buna uygun çözüm üretilmesi gerekirken sağlıklı bir veri akışının olmadığı ortadadır” dedi.

Ersoy, üç bakanlığa vermiş olduğu soru önergesinde özellikle 2021 yılı bütçelerinde engelli yurttaşların sorunlarının çözümü için ne kadar harcandığını sordu.

"Engelli yurttaşlarımız istihdam edilmelidir!"

Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na; “Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin 27. Maddesinde Engellilerin Kamu sektöründe istihdam edileceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesine göre ise ‘Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda yüzde 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. Yüzde 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır’ peki bakanlık bunu uyguluyor mu?” diye sordu.

Ardından Ersoy Milli Eğitim Bakanlığına; “2018-2020 yılları EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)’na katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre alınacak öğretmenlerin atamalarına ilişkin duyurunun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, 26 Ocak 2021 tarihinde yayımlandığını ve 2018-2020 EKPSS Sınav Sonuçlarına göre 500 engelli öğretmen adayının göreve atanacağının duyurulduğunu söyleyerek, 500 engelli öğretmen ataması adil midir diye soruyorum ”ifadesini kullandı.

“Engelli kadınların iş hayatında olmaları için herhangi bir çalışmanız var mıdır? "

Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ise “Engelli kadınların iş hayatında olmaları için herhangi bir çalışmanız var mıdır? Bakanlığınız, özellikle engelli kadınların korunmasına yönelik herhangi çalışma yürütüyor mu?” diye sordu.

Ersoy şu değerlendirmeleri yaptı:

“Ülkemizde engelli yurttaşların istihdamdan, eğitime, sağlık hakkından barınma ve ulaşıma kadar yaşamsal ihtiyaçlarının giderilmesi bir zorunluluktur. Bu nedenle bakanlıkların koordineli bir biçimde çalışması ve sorunların çözümünde ortak bütçe programı ile hareket etmesi gerekir”