HDP'li Önlü'den Adalet Bakanı Gül'e: Elazığ Kapalı İnfaz Kurumu’ndaki hak ihlalleri ve işkenceye daha ne kadar sessiz kalacaksınız?

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Elazığ Kapalı İnfaz Kurumu’ndaki üç tutuklunun hak ihlalleri, baskı, işkence ve kötü muamele nedeniyle açlık grevine başladığını söyledi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Önlü, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, "Burada yaşananlara daha ne kadar sessiz kalacaksınız?" diye sordu.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Elazığ Kapalı İnfaz Kurumu’ndaki üç tutuklunun yaşanan hak ihlalleri ve şiddet nedeniyle açlık grevine başladıklarını belirterek, konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün cevaplamasıyla istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

Elazığ T Tipi Cezaevi’nde kalmakta olan Hüseyin Bağ'ın aynı koğuşta kalan iki tutukluyla birlikte protesto eylemine başladıklarını belirten Önlü, Adalet Bakanı Gül'e, "Elazığ Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerine, işkence ve kötü muameleye ilişkin daha ne kadar sessiz kalacaksınız? Sessiz kalmanız ve soruşturma açmamanız işkenceyi onayladığınız anlamına mı geliyor?" diye sordu.

Önlü, Gül'e şu soruları yöneltti.