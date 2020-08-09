HDP'li Önlü'den Adalet Bakanı Gül'e: Elazığ Kapalı İnfaz Kurumu’ndaki hak ihlalleri ve işkenceye daha ne kadar sessiz kalacaksınız?

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Elazığ Kapalı İnfaz Kurumu’ndaki üç tutuklunun hak ihlalleri, baskı, işkence ve kötü muamele nedeniyle açlık grevine başladığını söyledi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Önlü, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, "Burada yaşananlara daha ne kadar sessiz kalacaksınız?" diye sordu.
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Elazığ Kapalı İnfaz Kurumu’ndaki üç tutuklunun yaşanan hak ihlalleri ve şiddet nedeniyle açlık grevine başladıklarını belirterek, konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün cevaplamasıyla istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.
Elazığ T Tipi Cezaevi’nde kalmakta olan Hüseyin Bağ'ın aynı koğuşta kalan iki tutukluyla birlikte protesto eylemine başladıklarını belirten Önlü, Adalet Bakanı Gül'e, "Elazığ Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerine, işkence ve kötü muameleye ilişkin daha ne kadar sessiz kalacaksınız? Sessiz kalmanız ve soruşturma açmamanız işkenceyi onayladığınız anlamına mı geliyor?" diye sordu.
Önlü, Gül'e şu soruları yöneltti.
- Elazığ Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerine, işkence ve kötü muameleye ilişkin daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
- Sessiz kalmanız ve soruşturma açmamanız işkenceyi onayladığınız anlamına mı geliyor? İşkence ve hak ihlallerinin merkezi haline gelmiş Elazığ Cezaevi bakanlığınızca en son ne zaman denetlenmiştir? Bu denetlemeler sırasında siyasi mahpuslarla görüşülmüş müdür?
- Elazığ Kapalı İnfaz Kurumu’nda yaşanan hak ihlallerine ilişkin bakanlığınıza şu ana kadar ulaşmış şikayet sayısı kaçtır? Bu şikayetlerden kaçı hakkında soruşturma başlatılmıştır?
- Koğuşlara düzenlenen gece ve gündüz baskınları, sağlık haklarına yönelik engellemeler, kitap kısıtlamaları, mahpusların eşyalarının yerlere atılması ve haksız bir biçimde verilen disiplin cezaları hangi yönetmeliğe dayanmaktadır? Bu uygulamaların ceza kanununda yeri var mıdır?
- Elazığ Kapalı İnfaz Kurumu’nda bugüne kadar gerçekleştirilmiş hak ihlallerine yönelik hakkında soruşturma açılan gardiyan veya cezaevi çalışanı var mıdır?
- Mahpusların cezaevlerinde yaşananlara dair verdiği dilekçelerin işleme alınmadığı ve geri çevrildiği doğru mudur? Doğru ise bu hangi yasal gerekçeyle yapılmaktadır?