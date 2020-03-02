HDP’li Oluç: NATO, AB, BM toplandı ama TBMM bir türlü toplanamadı

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Meclis'in İdlib'de 27 Şubat'ta yapılan saldırı sonrası 3 Mart'ta kapalı olarak toplanma kararına ilişkin "Biz kapalı oturumu yanlış buluyoruz. Meclis, bugüne kadar zaten olağanüstü toplanmalıydı, bunu gerçekleştiremedi. NATO, Avrupa Birliği, BM toplandı ama TBMM bir türlü toplanamadı" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Independent Türkçe'nin haberine göre; TBMM Genel Kurulu’nda, yarın İdlib'deki gelişmelere ilişkin kapalı oturum yapılacağını anımsatan Oluç şöyle konuştu:

Biz kapalı oturumu yanlış buluyoruz. Meclis, bugüne kadar zaten olağanüstü toplanmalıydı, bunu gerçekleştiremedi. NATO, Avrupa Birliği, BM toplandı ama TBMM bir türlü toplanamadı. Bu kadar geç toplanılmasını ve kapalı oturum yapılmasını yanlış buluyoruz. Putin'in ve Trump'ın bildiği her şeyi Türkiye halkından niye gizleyeceksiniz? İdlib meselesi halkın gözü önünde değil de kapalı kapılar ardında tartışılacak.

Bu acılı günlerde tek olmanın faziletini anlatarak politika yapmaktan vazgeçin. Çünkü bu yaptığınız iktidarı güçlendiriyor. Acılar hepimizin acıları ama yanlış politikalar hepimizin yanlış politikaları değil, iktidarın yanlış politikaları. Dolayısıyla yapılması gereken iktidarın yanlış politikalarını toplumda açık, seçik tartışmak ve bunların değişmesi için kamuoyu baskısı yaratmaktır."

Oluç, Türkiye'nin Avrupa gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını açıklamasının ardından sınırda yaşanan hareketliliğe ilişkin de konuşan Oluç, "Son günlerde yaşanan tablo gerçekten Türkiye açısından baktığımızda son derece ağır bir tablo. Bunların her biri gerçekten utanç vesikası. Bir sayaç bakanı çıktı '15 bin oldu, 30 bin oldu, en son 100 bin oldu' gibi rakamlar vererek iç kamuoyunu meşgul etti" dedi.

Oluç, Avrupa'ya geçen sığınmacı sayısına ilişkin açıklamaların da 'yalan olduğunu' öne sürerek, "Toplumu meşgul etmek, gerçek meselelerden uzaklaştırmak için uydurulan yalanlar" dedi.