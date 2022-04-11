HDP'li Oluç Bakan Nebati'yi hedef aldı: Ekonomi ile ilgili hiçbir şey açıklayamayacak bir Maliye Bakanı olur mu?

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yüklenerek ''Ekonomi ile ilgili hiçbir şey açıklayamayacak bir Hazine ve Maliye Bakanı olur mu? Böyle bir tutumla ekonominin düzeltilmesi ve toplumun rahatlayacağı adımlar atılması, yoksulluğun azaltılması, işsizliğin giderilmesi mümkün değil'' açıklamasında bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretin artan fiyatlar karşısında eridiğini belirten Oluç ayrıca HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamasını da değerlendirerek, "Selahattin Demirtaş, partinin kararlarına ve tutum belgesine uyumlu olduğunu bir kez daha ilan etmiştir. Kararı hep birlikte vereceğiz. Aday çıkarıp çıkarmayacağımıza, kurullarımızda tartışıp karar vereceğiz." dedi.

"Böyle bir tutumla ekonominin düzeltilmesi mümkün değil"

Saruhan Oluç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, enflasyon rakamlarına yönelik açıklamalarının hiçbirinin tutmadığını iddia etti.

Bakan Nebati'nin, "Her zorlukta kesinlikle bir kolaylık vardır" açıklamasını hatırlatan Oluç, bu sözlerin yüzde 60'ı geçmiş bir enflasyonun düşürülmesi konusunda fayda sağlamadığını belirterek, "Gerçek enflasyon açıklanan yüzde 60 rakamının çok çok üzerinde. Ekonomi ile ilgili hiçbir şey açıklayamayacak bir Hazine ve Maliye Bakanı olur mu? Böyle bir tutumla ekonominin düzeltilmesi ve toplumun rahatlayacağı adımlar atılması, yoksulluğun azaltılması, işsizliğin giderilmesi mümkün değil." dedi.

Asgari ücretin artan fiyatlar karşısında eridiğini belirten Oluç ayrıca HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamasını da değerlendirdi.

Oluç şunları söyledi:

"Kararı hep birlikte vereceğiz"

"Selahattin Demirtaş, partinin kararlarına ve tutum belgesine uyumlu olduğunu bir kez daha ilan etmiştir. Kararı hep birlikte vereceğiz. 'Çıkacak adaylarla ilgili de ilkelerimiz doğrultusunda müzakerelere hazırız' dedik. 'Yeni dönemde bizimle kimse müzakere etmek istemezse biz de o zaman kendi başımızın çaresine bakarız' dedik. Aday çıkarıp çıkarmayacağımıza, kurullarımızda tartışıp karar vereceğiz."