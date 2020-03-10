HDP'li milletvekillerine 'JİTEM' hesabından tehdit

Instagram’da bulunan “jitem.turkey” adlı bir hesaptan HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay, Murat Sarısaç, Hüseyin Kaçmaz, Habip Eksik, Nuran İmir, Semra Güzel, Murat Çepni ve Hasan Özgüneş’e gönderilen mesajlarda, “Ölüm seni bulacak bekle. JİTEM” gibi ifadeler yer aldı.

Milletvekilleri avukatları aracılığıyla hesabın kime ait olduğunun ortaya çıkarılması ve cezalandırılması istemiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mezopotamya Ajansı’ndan Adnan Bilen’in haberine göre yapılan suç duyurusu dilekçesinde, “Suça konu eyleme ilişkin şüphelinin bulunarak hakkında kamu davası açılması elzemdir. Şöyle ki; ceza yaptırımı, bireylerin gelecekteki tercih ve davranışlarının temelini teşkil eder. Kanuna aykırı hareket eden suçu hakkında hükmedilen cezanın yerine getirilmesi, toplumun diğer bireyleri üzerinden cezaya maruz kalma korkusu yaratarak, onların suç işlemesinin önüne geçer. Müvekkillerim ülkenin en büyük üçüncü partisi olan HDP’nin seçilmiş milletvekilleridir. Suça konu eylemin sistematik bir biçimde yapılmış olması eylemin münferit olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Tehdit suçunun eyleme dönüşme ihtimali ve akabinde oluşabilecek kaos ortamının kamu düzenini bozacağı, demokratik siyaset yapma ortamının zedeleneceği hususları da göz önünde bulundurulmalıdır. Zira şüphelinin bulunmaması ve cezalandırılmaması hukuka güveni azaltacağı gibi benzer eylemlerin şüpheli ve benzer nitelikteki kişiler yönünden alışkanlık arz edeceği kuvvetle ihtimaldir” ifadelerine yer verildi.

"Topluma ırkçılık zehri yükleniyor"

HDP’li vekiller adına suç duyurusunda bulunan avukat Bişar Alınak, “Suça konu olayın münferit bir eylem olmadığını düşünüyorum. Sistematik bir şekilde HDP vekillerini hedef alan bir eylem. Bu durum dahi HDP’nin ne denli büyük bir saldırıya maruz kaldığının bir göstergesidir” diye konuştu. Hükümetin ayrıştırıcı dili ve HDP’ye yönelik kışkırtıcı söylemlerinin sonucu olarak böyle bir olay yaşandığını söyleyen Alınak, “HDP kriminalize edilerek onlara karşı düşmanlaştırıcı ifadeler kullanılıyor. Maalesef toplumun sinir uçlarıyla oynanmaya devam edilmesi durumunda daha vahim pratiklerle karşılaşabilinir. Bu suçun asıl faili demokratik siyaset zeminini illegalize edip, topluma ırkçılık zehrini yükleyenlerdir” ifadelerini kullandı.

"Bize bu yolla geri adım attıracağını düşünenler önce bizim tarihimize baksınlar”

Tehdit edilen isimlerden Van Milletvekili Murat Sarısaç da, günlerce kendisini takip eden bir aracı ve içerisindeki kişileri cep telefonuyla görüntüleyip teşhir etmesinin ardından kendisine yönelik tehditlerin arttığını ifade etti. Sarısaç, “Yaşanan o olaydan sonra bu tehditlerin artması çok tesadüf değil. Şu an söz konusu hesap tüm milletvekillerimize tehdit mesajları gönderiyor. Bu hesapların trol değil, özellikle seçilmiş olduklarını yazdıklarından anlıyoruz. Kimseden bir korkumuz, çekincemiz yok. Bize bu yolla geri adım attıracağını düşünenler önce bizim tarihimize baksınlar” dedi.

Tehdit mesajı gönderilen İzmir Milletvekili Murat Çepni ise şunları söyledi: “Bu durum 90’lı yılların kirli savaş yöntemlerinin bir icraatı. İnsan kaçırma, işkenceler ve tehditlerin yaşanması 90’lı yılları hatırlatıyor. Bu provokatif hesaplar AKP’nin kirli savaş yöntemlerine döndüğü anlamına geliyor. Muhalefet susturulamadığı zaman kontrgerilla yöntemleri tekrar devreye giriyor. Bizi tehditle susturmak istiyorlar.”