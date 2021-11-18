HDP'li Meral Danış Beştaş: Deniz Poyraz'ın katili kapılarımıza çadır kuranlardır

"İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" öncesi Meclis Genel Kurulu’ndaki genel görüşmede AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP’lileri hedef aldı.

Söz alan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Dolar 11 lira oldu, belli ki hamasete ihtiyacınız var. Yine, HDP'ye yaptığınız kumpası ‘Nasıl genişletiriz?’, ‘Nasıl Türkiye yurttaşlarını daha fazla aldatırız?’ gibi bir telaşla bugün konuşmanızı hazırlamışsınız.

Bunu gayet iyi anladık aslında. Siz, önce şu anda yaşanılan krizi, iktidarınızın halka yaşattığı açlığı, yoksulluğu, işsizliği konuşun. Yarım saat önce faiz 100 baz puan düşürüldü ve bunu biz biliyoruz ki siz artırdınız yani Merkez Bankasıyla bir ilgisi yok, hiçbir ilgisi yok” dedi.

"Partimiz çalıştırılamaz hale getiriliyor"

Partilerine yönelik "HDP, çocukları dağa gönderdi” sözlerinin yalan olduğunu dile getiren Beştaş, şunları söyledi:

“Bu, AKP iktidarının kendisini var olan çıkmazdan çıkarmak için büyüttüğü bir yalandır. Sizin eşliğinizde parti binalarımızın önünde oturtulan aileler sadece sizin isteğiniz, desteğiniz, korumanızla orada oturtuluyor ve partimiz çalıştırılamaz hâle getirilmek isteniyor.

Deniz Poyraz katledildi. Sizin oturttuğunuz aileler kapıdayken, yüzlerce güvenlik gücü kapıdayken, Emniyet ile katilin görüştüğü sabitken Deniz Poyraz içeride öldürüldü ve o zaman da söyledik; Deniz Poyraz'ın katili o çadırları bizim kapılarımıza kuranlardır, onları kollayanlardır. Tek bir kişinin bizim vasıtamızla dağa gittiğini ispat edemezsiniz, bu da büyük bir yalan. Tıpkı bizim belediye başkanlarımızın Kandil'e para gönderdiği yalanı gibi bunu da herkes duysun.”