HDP'li Kışanak: 6'lı masanın acil yanıtlaması gereken sorular var

Yaklaşık 6 yıldır tutuklu olan ve yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, 6 muhalefet partisine 'acil yanıtlanması için' 3 soru yöneltti.

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre Kışanak’ın yönelttiği üç soru şöyle:

“Gerçekten bu kötü gidişata son vermek istiyor musunuz? Amasız fakatsız, halkın iradesinin eksiksiz olarak Meclis'e yansımasından yana mısınız? Gerçekten, ülkenin demokrasi sorunların çözmeye aday mısınız?"

Kışanak, "Maalesef mevcut iktidarın tutumu Türkiye’de seçimlerin dürüst, güvenli ve demokratik kriterlere uygun olarak yapılacağına dair ciddi şüpheleri gündeme getirmektedir. Geçmiş pratikler de bu konuda yeterince öğreticidir. Sandık güvenliği, sadece HDP'nin değil; tüm muhalefet partilerinin ve demokrasi isteyen herkesin öncelikli olarak başa çıkması gereken çok önemli bir sorun alanıdır. Millet İttifakı adına 'seçim ve sandık güvenliği' konusunda çalışmak üzere bir komisyon oluşturan 6'lı masanın acil olarak, şu sorulara cevap vermesi gerekir: 'Gerçekten bu kötü gidişata son vermek istiyor muzunuz? Amasız fakatsız, halkın iradesinin eksiksiz olarak meclise yansımasından yana mısınız? Gerçekten, ülkenin demokrasi sorunların çözmeye aday mısınız?'" ifadesini kullandı.