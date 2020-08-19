HDP'li Kerestecioğlu: Bilgisayar ya da tableti olmayan öğrenciler eşitsizlik yaşıyor

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, yeni eğitim öğretim yılında salgın düzenlemelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Kerestecioğlu, uzaktan eğitim için gerekli internete ve kendilerine özel bilgisayar/tablet gibi araçlara sahip olmayan öğrencilerin uzaktan eğitimle birlikte ciddi sorunlar yaşadığını ve sosyo-ekonomik farklılıkların öğrenciler arasındaki eşitsizliği büyüttüğünü söyledi.

Pek çok ülkenin ihtiyacı olan öğrencilere ücretsiz dizüstü bilgisayar ve tablet verdiğini belirten HDP'li vekil, ''Örneğin, Kanada’nın Quebec eyaleti, COVİD-19 salgını sırasında uzaktan eğitim alan öğrencilerin bilgisayar ve tablet gibi ihtiyaçları için 18.9 milyon dolar yatırım yaptığını açıklamıştır'' ifadelerini kullandı.

Kerestecioğlu, ''Ülkemizde ise milyonlarca çocuk kendilerine özel, sürekli kullanabilecekleri bilgisayar, tablet gibi teknolojik araçlara sahip olmadıkları gibi, öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yüksek maliyet ve erişim güçlüğü nedeniyle hızlı internet hizmetinden de mahrum kalmaktadır. Öğrencilerin öğretmenlerle iletişim kuramadığı ve doğrudan soru soramadığı televizyondan eğitimin ise verimli olmadığı, eğitimciler tarafından ifade edilmektedir'' dedi.

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, şu soruları sordu:

Covid-19 yeni vaka sayılarının tüm dünyada artmasına ve uzmanların Eylül-Ekim aylarında sayıların daha da yükseleceği yönündeki uyarılarına karşın 21 Eylül’de yüz yüze eğitime geçme kararı hangi bilimsel veriler ışığında alınmıştır?

Ülkemizde kaç öğrencinin uzaktan eğitim için gerekli, kendine ait bilgisayar veya tableti vardır? Kaç öğrencinin yüksek hızlı internete erişimi vardır? Uzaktan eğitimin uygulandığı 6 aylık süre boyunca bu veriler toplanmış mıdır?

İhtiyacı olan öğrencilerin kullanması için Bakanlığınız bilgisayar ve tablet satın almayı planlamakta mıdır? Böyle bir planınız varsa bunun için ne kadar bütçe ayrılmıştır?

İhtiyacı olan tüm öğrencilere sınırsız ve hızlı internet erişim hizmeti sunulacak mıdır?

Öğrencilerin okullarda bulunmadığı yaz dönemi boyunca yüz yüze eğitime hazırlık amacıyla COVİD-19’a karşı gerekli hijyen tedbirleri alınmış mıdır?

Covid-19 nedeniyle daha yüksek komplikasyon riskine neden olan sağlık koşullarına sahip öğrencilere uzaktan eğitim hizmeti sunulmaya devam edilecek midir? Bu öğrenciler ile yüz yüze eğitime katılacak öğrenciler arasında doğacak eşitsizlikleri telafi etmek için ne gibi tedbirlerin alınması planlanmaktadır?

Öğrencilerin ve personelin sağlığını korumak, salgın koşullarında akademik öğrenmeyi geliştirmek, öğrencilere ve öğretmenlere duygusal destek sağlamak için ne gibi planlamalar yapılmaktadır?