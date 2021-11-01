HDP'li Kaya, Fuat Oktay'a SADAT'ı sordu: 15 Temmuz’da, Boğaziçi köprüsünde katledilen er ve askeri öğrenciler olayında yer aldılar mı?

HDP Milletvekili Hüda Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde SADAT'ı ve faaliyet alanını mercek altına aldı. Kaya, "SADAT çalışmaları içinde yer alan kişiler 15 Temmuz’da İstanbul Boğaziçi köprüsünde katledilen er ve askeri öğrenciler olayında yer almışlar mıdır?" sorusunu Oktay'a yöneltti.

Kaya'nın önergesinde, “SADAT A.Ş adlı kuruluşun, El Nusra ve Sultan Murad Tugayları gibi örgütlere silah gönderdiğine ve militan eğitim kampları olduğuna dair iddialar gündeme gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

28 Şubat 2012 tarihinde emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi ve 23 emekli subay ve astsubay tarafından kurulan ve kuruluş içeriğinde, uluslararası alanda askeri ve iç eğitim, savunma danışmanlığı ve mühimmat alımı gibi tanımlar yer alan SADAT A.Ş’in, kendisini “savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren şirket” olarak tanımladığını hatırlatarak, yanıtlanması istemiyle Oktay'a 15 soru yöneltti.

"SADAT resmi sitesinden suikast tekniği ve gayri nizami harp hizmetleri verdiğini duyuruyor"

Kaya, önergesinde, “SADAT A.Ş adlı kuruluşun, El Nusra ve Sultan Murad Tugayları gibi örgütlere silah gönderdiğine ve militan eğitim kampları olduğuna dair iddialar gündeme gelmiştir. Ayrıca bu kuruluşun resmî internet sitesinden ‘suikast tekniği’ ile ‘gayri nizami harp’ hizmetleri verdiğini duyurması, toplumun güven içinde yaşama beklentisini ciddi şekilde yaralamakta ve İzmir HDP il binasına saldırarak Deniz Poyraz adında partili bir kadını katleden katilin silahlı eğitim aldığına ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflarla bu iddialar tekrar gündem olmuştur” ifadelerine yer verdi.

HDP’li Hüda Kaya’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği SADAT soruları şöyle:

"SADAT hangi yetkililer - kurumlar tarafından denetlenmektedir?"

-SADAT A.Ş ile işbirliği içinde olan çalışan ya da danışmanlık hizmeti alan herhangi bir kamu kurumu bulunmakta mıdır? Varsa bunlar hangileridir?

-SADAT A.Ş ne sıklıkta ve hangi yetkililer- kurumlar tarafından denetlenmektedir?

-Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, SADAT A.Ş ile herhangi bir çalışma yürütmekte midir? Yürütmekte ise bu çalışmaların içeriği ve amaçları nelerdir?

-SADAT A.Ş yurt içinde şimdiye kadar nerelerde eğitim kampları veya çalışmaları olmuştur? Buralardan eğitim alan kişi sayısı belli midir? Bu kişiler daha sonra hangi kurum veya kuruluşlarda ve hangi bölgelerde çalışmaktadır?

"Ülke içinde veya dışında SADAT'ın askeri eğitim verdiği kamplar bulunmakta mıdır?"

-SADAT A.Ş tarafından kendi sitesinde de belirtildiği gibi eğitim, danışma ve donatım faaliyetlerini hangi ülkelerde sürdürmektedir? Bu ülkelerde eğitim verilen kişi sayısı kaçtır? Eğitim alan bu personeller nerelerde görevlendirilmektedir?

-Ülke içinde veya dışında SADAT A.Ş’nin askeri eğitim verdiği kamplar bulunmakta mıdır? Varsa bu kamplar nerededir ve kimlere eğitim verilmektedir? Denetimleri kimler tarafından ne sıklıkta yapılmaktadır? Eğitim alan bu kişiler nerelerde istihdam edilmektedir?

-Sultan Murad Tugayları ve El Nusra terör örgütüne silah gönderdiğine ve militanlarını eğittiği dair iddialar hakkında soruşturma açılmış mıdır?

-SADAT çalışmaları içinde yer alan kişiler 15 Temmuz’da İstanbul Boğaziçi köprüsünde katledilen er ve askeri öğrenciler olayında yer almışlar mıdır?

-Afganistan/Kabil havaalanında SADAT‘ın rolü nedir?

"TSK ve Emniyet güçlerinin haricinde yabancı elemanların da olduğu bu ekipler SADAT elemanları mıdır?"

-Benim de içlerinde bulunduğum- 2015 12 Kasım günü Eş başkanımız Figen Yüksekdağ ve bir grup ile Silvan’daki gerilimli ortamda ziyarette bulunduğumuz sırada TSK ve Emniyet güçlerinin haricinde üstlerinde ‘Esedullah’ ‘Cundullah’ yazılı yelekler giyinmiş, çoğu kır saçlı, sakallı ve müstakil şekilde faaliyet gösteren, tekbirler getirerek, gerçek mermilerle bizlere saldıran, TSK ve Emniyet güçlerinin haricinde hatta içlerinde Türkçe konuşmayan, yabancı elemanların da olduğu bu ekipler SADAT elemanları mıdır?

-Yine aynı süreçte, Lice’de köylüleri benzinle yakmak isteyen jandarmanın engellediği kişilerin SADAT’la ilgisi var mıdır?

-Hem darbe girişimi sırasında hem de benzer olaylarda, iktidar yanında yer alıp, cinayet dahil her tür suçu işleyenlere yönelik olarak 696 sayılı KHK çıkarılmış ve bu kamuoyunda uzun süre iç savaş KHK’sı olarak tartışılmıştır. Bu KHK, SADAT üyelerine yönelik olarak mı çıkarılmıştır?

"SADAT’ın orduya istediği kişileri yerleştirme gücü var mıdır?"

-2017’de “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 26’cı maddesinde değişiklik” yapılarak, özel güvenliğe uzun namlulu silah taşımasına izin verilmesi SADAT ve partnerleri olan güvenlik firmaları ile ilişkili midir?

-Adnan Tanrıverdi’nin, “Darbeden sonra orduda istediğimiz değişiklikleri yaptık” ifadelerinde olduğu gibi SADAT’ın orduya istediği kişileri yerleştirme ve istediği düzenlemeleri yaptırabilme gücü var mıdır?

-SADAT Libya’da, eğitim faaliyetlerine katılarak, Albayrak firması ile alanda bir ortaklık kurulmuş mudur ve İHA ve SİHA eğitimi vermiş midir?