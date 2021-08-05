HDP'li İmir: Cizre’de ayda 300 doğum gerçekleşirken, sadece iki kadın doğum uzmanı çalışıyor; atama yapılmamasının gerekçesi nedir?

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Şırnak'taki kadın doğum uzmanı eksikliğini Meclis gündemine taşıdı. İmir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Cizre’de ayda 300 doğum gerçekleşirken, sadece iki kadın doğum uzmanı çalışmakta. Defalardır bu sorunu gündeme getirmemize rağmen bir atama yapılmamasının gerekçesi nedir?" diye sordu.

HDP'li İmir, Şırnak'ta kadın doğum uzmanı eksiği olduğunu belirterek Bakan Koca tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi hazırladı.

İmir, önergesinde; "Nüfusu 143 bin olan merkezi ilçemiz Cizre’de altı kadın doğum uzmanının çalışması gerekirken yaklaşık bir aydır sadece bir kişi ile idare ediliyor. İdil ilçemizde kadın doğum uzmanı şu an hiç yok, Silopi’de bir kadın doğum uzmanı bulunmaktadır. İl merkezinde iki ve Uludere ilçesinde de bir kadın doğum uzmanı bulunmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

İmir, Koca’ya şu soruları yöneltti: