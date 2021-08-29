HDP'li Hüda Kaya: Bilal Erdoğan define alanından helikopterlerle neler taşıyor?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Hüda Kaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Millet Bahçesi yapılan alandan helikopterlerle neler taşındığını sordu.

Kaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilinmesi gereken bir başka konu ise Bilal Erdoğan Ahlat’ta sarayın yapıldığı define alanından helikopterlerle neler taşıyor? Bütün yöre halkı çalınanları biliyor. Akp artık siyaset yapan bir parti değil bir suç örgütüdür.” ifadesini kullandı.