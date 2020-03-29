HDP'li Hatimoğulları: Alevilere virüs bulaştırmak için bazı kişilerin Hatay'a gönderildiği haberi doğru değildir; yayanlar yargılanmalı

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğlulları sosyal medyada yayılan; “Hatay’ın Defne, Samandağ ve Arsuz ilçelerinde Alevilerin nüfusunu azaltmak için gizli örgütler devlet izniyle virüs bulaşmış kişileri Hatay’ın ilçelerine göndermeye başladı" haberinin doğru olmadığını açıkladı.

Hatimoğulları yaptığı yazılı açıklamada bu tür gerçek olmayan haberlerin "ayrımcı, ötekileştirici, asimilasyoncu politikalar ve yakın tarihimizde maruz kalınan katliamlar " nedeniyle Alevi toplumunda tedirginlik yarattığını söyledi.

Birçok Alevi vatandaşın kendisini aradığını belirten HDP Adana Milletvekili, haberin doğru olmadığını belirterek söz konusu haberi yayan sosyal medya hesabının açığa çıkarılması ve yargılanması gerektiğini vurguladı.